«Запрошу российский паспорт»: итальянский певец Пупо дал концерт в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com/Valentina Stefanelli; 5-tv.ru

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Артист из Флоренции уже несколько десятилетий любим и популярен в нашей стране — под его песни танцуют несколько поколений слушателей.

Еще одна итальянская звезда захотела получить российский паспорт! На этот раз в любви к нашей стране признался знаменитый исполнитель Пупо. Он уже давно стал обязательной частью отечественных ретро-дискотек. Потому и возможное получение документа выглядит вполне логичным.

Тем более что он такой не один. Неделю назад заявление на получение российского гражданства подала легендарная Орнелла Мути. О чем Пупо спел москвичам и что привлекает итальянцев в России — в репортаже корреспондента «Известий» Александра Надсадного.

Солнечная Италия — в Москве. К этой встрече поклонники жарких ритмов готовились, наряжались, волновались.

«Дождь не обещают. А если и обещают, нам не страшно. Потому что наши любимые итальянцы в России», — говорят зрители.

Итальянский певец Пупо крепко связан с теплыми воспоминаниями, как изображение лампового телевизора, из которого он в конце 1980-х ворвался в СССР.

«Энцо все знают — „малыша“, он молодец. Ему 70 с гаком, а он дрыгается, бегает, и он молодец», — сказал зритель Павел Курилов.

Пупо в переводе с итальянского — «малыш». Его настоящее имя — Энцо Гинацци. Он родился во Флоренции, в колыбели культуры и прогресса, и с тех пор сеет красивое, доброе, вечное.

Итальянская музыка связала нас еще полвека назад, и вот сегодня один из тех самых связных, узнаваемый с первых нот, в Москве.

Свою первую встречу с темпераментным итальянцем в Лужниках Ирина запомнила на всю жизнь, и этот букет — благодарность ему спустя 40 лет.

«Он меня ставил у рояля, мне было 16 лет, и песню пел мне. Так на каждом концерте выбирал одну девушку, дарившую цветы, и посвящал ей песню», — вспоминает Ирина Николаева.

С тех пор девушки стали бабушками, но проникновенные мелодии, как эликсир вечной молодости, которые знают и напевают уже несколько поколений.

— Они ангелы, которые несут нам силу духа, любви, вдохновения, счастья и надежды в будущее.

Полный зал Зеленого театра ВДНХ и вечный вопрос: «Нет ли лишнего билета?» — актуален, как и 40 лет назад. Тогда под его «Шоколадное мороженое» страна отплясывала на дискотеках и на тесных советских кухнях. И эти зажигательные ритмы объединяют до сих пор.

«Мне очень нравится, что русские — очень объединенная нация. И очень любят свою землю. И в России я получаю такие эмоции, которые я нигде больше не получаю», — сказал итальянский певец Энцо Гинацци (Пупо).

Этот маленький человек с большим сердцем, как всегда, открыт и дружелюбен. Известному артисту 70 лет, у него большая семья, успешный бизнес по производству итальянского игристого, но ежегодные визиты в Россию — это традиция на все времена.

«Для Европы, Италии, Германии, Франции — у них такая позиция против России — у меня нет такой позиции. Я свободный человек», — заявил Пупо.

За любовь к России его концерты отменяли на родине и в странах Европы.

«У меня такая идея, что искусство, культура, спорт не должны быть ограничены. И я продолжил приезжать и петь в России», — сказал он.

Несмотря на санкции и запреты, свои принципы Пупо не меняет.

«Если мне в Европе запретят приезжать в Россию, я запрошу российский паспорт», — заявил певец.

В отличие от Европы, где сегодня главная тема — война, Пупо поет о мире, любви, и дружбе. На итальянском и русском языках

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