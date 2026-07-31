В Севастополе мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ с металлическими шариками
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Обломки одного из сбитых беспилотников упали рядом с жилыми домами, есть разрушения.
Один человек погиб в результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, в момент удара мужчина находился на улице.
«В результате атаки ВСУ погиб один человек. В момент удара он находился на улице», — написал Развожаев.
По словам главы региона, один из уничтоженных беспилотников упал возле жилой застройки в районе Фиолента. Дрон был снаряжен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами в виде шариков.
Металлические шарики, которыми была начинена взрывчатка.
В результате падения обломков повреждения получили 11 частных домов. В зданиях выбило стекла, пострадали стены и заборы. Также поврежден один автомобиль.
Воздушную тревогу в Севастополе объявили в 01:23. Над городом силы противовоздушной обороны сбивали беспилотники, в том числе в районах Фиолента и Северной стороны. Отбой опасности дали в 02:55.
Как уточнил Развожаев, всего за ночь расчеты ПВО, Черноморский флот и мобильные огневые группы уничтожили над Севастополем десять украинских беспилотников.
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