В Севастополе мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ с металлическими шариками

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Обломки одного из сбитых беспилотников упали рядом с жилыми домами, есть разрушения.

Один человек погиб в результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, в момент удара мужчина находился на улице.

«В результате атаки ВСУ погиб один человек. В момент удара он находился на улице», — написал Развожаев.

По словам главы региона, один из уничтоженных беспилотников упал возле жилой застройки в районе Фиолента. Дрон был снаряжен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами в виде шариков.

Металлические шарики, которыми была начинена взрывчатка. Telegram/РаZVожаев/razvozhaev

В результате падения обломков повреждения получили 11 частных домов. В зданиях выбило стекла, пострадали стены и заборы. Также поврежден один автомобиль.

Воздушную тревогу в Севастополе объявили в 01:23. Над городом силы противовоздушной обороны сбивали беспилотники, в том числе в районах Фиолента и Северной стороны. Отбой опасности дали в 02:55.

Как уточнил Развожаев, всего за ночь расчеты ПВО, Черноморский флот и мобильные огневые группы уничтожили над Севастополем десять украинских беспилотников.

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