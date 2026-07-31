Смертельная встреча: медведь сбросил священника с 30-метрового склона

Фото: www.globallookpress.com/Paul Sawer

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Трагическая гибель мужчины стала первым летальным случаем нападения хищника в этом регионе за последние три десятилетия.

В США дикий гризли атаковал и убил 33-летнего священнослужителя Энтони Поллио. Об этом сообщило издание Mirror.

Инцидент произошел на маршруте Маунт-Браун, когда мужчина находился в одиночном походе. Согласно результатам расследования, предоставленным Межведомственным комитетом по изучению медведей гризли, встреча человека и животного произошла внезапно в сумерках.

Из-за обилия упавших деревьев участники инцидента заметили друг друга слишком поздно, что спровоцировало оборонительную реакцию у хищника.

Диакон попытался защититься с помощью специального отпугивающего спрея, однако зверь успел сбросить его с крутого склона высотой около 30 метров. Несмотря на тяжелое падение и продолжающиеся атаки во время скатывания вниз, Энтони Поллио попытался вернуться на тропу после того, как медведь временно отступил.

Священник прошел вверх около пяти метров, но хищник вернулся и нанес мужчине смертельные ранения в область головы. Комиссия экспертов установила, что нападавшим был взрослый самец в возрасте примерно 15 лет.

Специалисты не планируют отлавливать или ликвидировать животное, так как его поведение было расценено не как целенаправленная охота, а как инстинктивная защита при неожиданном столкновении.

Это первое нападение со смертельным исходом в данном национальном парке за последние 28 лет. Ранее в этом же заповеднике было зафиксировано другое происшествие, когда медведица серьезно травмировала руку туристу.

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