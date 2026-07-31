Второй тур РПЛ-2026/27: «Спартак» едет в Грозный, «Динамо» попробует распечатать «Балтику»

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Очередной уик-энд сезона наметит интригу чемпионата России по футболу.

Второй тур чемпионата России по футболу сезона-2026/27 стартует 31 июля и обещает стать первым серьезным испытанием для команд после стартового уик-энда. Команды уже успели оценить собственное состояние и увидеть первые проблемы. Кто-то получил дополнительную уверенность после побед, а кому-то предстоит исправлять ошибки после неудачного начала чемпионата.

«Ахмат» — «Спартак»: главное противостояние тура

Центральным матчем второго тура станет встреча «Ахмата» и «Спартака», которая пройдет в Грозном 2 августа. Для московского клуба это первый серьезный выезд сезона после стартовой победы над «Родиной».

«Спартаку» предстоит проверить себя в условиях сложного гостевого матча. «Ахмат» традиционно считается неудобным соперником на своем поле: команда активно использует фактор домашней арены и способна навязать борьбу любому фавориту.

Для «красно-белых» встреча станет возможностью подтвердить серьезность своих намерений на сезон и показать, что команда готова бороться за высокие позиции. Хозяева же постараются заработать важные очки перед своими болельщиками.

«Оренбург» — «Зенит»: чемпион проводит второй матч на выезде

Действующий чемпион России «Зенит» во втором туре отправится в Оренбург. После победы разгромной победы над «Акроном» (5:0) в стартовом матче сезона петербургской команде предстоит провести вторую гостевую игру подряд.

«Оренбург» на своем поле способен создать проблемы соперникам за счет активного футбола и высокого темпа. Для «Зенита» встреча станет возможностью подтвердить статус одного из главных претендентов на чемпионство и продолжить успешный старт.

Особое значение будет иметь физическое состояние игроков: в начале сезона команды еще продолжают набирать оптимальную форму, а плотный календарь требует грамотной ротации состава.

ЦСКА — «Крылья Советов»: проверка победного настроя

Армейцы во втором туре сыграют дома с «Крыльями Советов». ЦСКА постарается развить успешное начало сезона и подтвердить свои амбиции в чемпионате.

Однако соперник уже показал, что способен бороться с сильными командами. Самарский клуб начал сезон с нулевой ничьей в матче с московским «Динамо», поэтому подходит к встрече в хорошем психологическом состоянии.

«Балтика» — «Динамо»: победа нужна обеим командам

В первом туре «бело-голубые» принимали «Крылья Советов», но так и не смогли открыть счет забитым голам на глазах у своих болельщиков. «Балтика» начинала сезон матчем с ЦСКА, забила на первой же минуте, но не смогла удержать преимущество.

Стоит отметить, что «Балтика» не побеждала в официальных матчах с марта этого года. «Динамо» же пока не может нащупать свою игру под руководством Сандро Шварца. Предстоящая встреча может стать для обеих команд отличным шансом реабилитироваться и вновь поверить в себя.

«Краснодар» примет «Факел»

Еще один матч с участием одного из лидеров чемпионата пройдет в Краснодаре. Вице-чемпион России встретится с «Факелом».

Для хозяев это возможность продолжить успешное выступление перед своими болельщиками и подтвердить статус одного из главных претендентов на высокие места. «Факел», в свою очередь, постарается навязать борьбу более статусному сопернику и набрать первые важные очки сезона.

Расписание матчей второго тура РПЛ-2026/27:

31 июля, пятница:

20:00 — «Родина» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону);

1 августа, суббота:

14:00 — «Акрон» (Тольятти) — «Рубин» (Казань);

16:15 — ЦСКА — «Крылья Советов» (Самара);

18:30 — «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив» (Москва);

20:45 — «Балтика» (Калининград) — «Динамо» (Москва);

2 августа, воскресенье:

16:00 — «Оренбург» — «Зенит» (Санкт-Петербург);

18:15 — «Краснодар» — «Факел» (Воронеж);

20:30 — «Ахмат» (Грозный) — «Спартак» (Москва).

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