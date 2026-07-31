Не только холестерин: назван главный враг сердца, который опаснее жиров

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

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Обычная добавка в ежедневном рационе может разрушить сердечно-сосудистую систему незаметно для человека.

Сахар является основным фактором, который скрыто разрушает сердце и провоцирует развитие диабета. Об этом рассказало издание Mirror со ссылкой на кардиолога Дмитрия Яранова.

Специалист подчеркнул, что многие ошибочно винят в проблемах с сосудами только насыщенные жиры и холестерин, однако именно сладкие добавки, скрытые в напитках, соусах и даже продуктах, позиционируемых как здоровые, наносят наиболее серьезный удар.

«Как кардиолог, я вижу болезни сердца, вызванные не только холестерином. Существует распространенная добавка, которая вредит сердцам и подпитывает диабет», — предостерег доктор.

Исследования Гарвардской школы общественного здравоохранения подтверждают слова врача: употребление даже одного сладкого напитка в день повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 18%.

При этом интенсивные физические нагрузки не могут полностью нивелировать этот вред. Те, кто выпивает две и более порции газировки ежедневно, рискуют здоровьем на 21% больше, даже если соблюдают рекомендации по еженедельной активности.

Согласно данным за 2020 год, подслащенные напитки во всем мире стали причиной более миллиона новых случаев болезней сердца и свыше двух миллионов случаев диабета второго типа.

Британский фонд сердца классифицирует такие добавки как «пустые калории», которые не несут питательной ценности, но способствуют ожирению, росту артериального давления и воспалительным процессам в организме.

Наибольшее количество добавленного сахара содержится не только в кондитерских изделиях, но и в алкоголе, фруктовых соках и некоторых готовых продуктах, таких как кетчуп или маринованные овощи.

Взрослым рекомендуется потреблять не более 30 граммов свободных сахаров в сутки, что эквивалентно примерно семи кубикам. Медики советуют отдавать предпочтение цельным фруктам вместо соков, так как в них сохраняется клетчатка, замедляющая всасывание глюкозы.

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