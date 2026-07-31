Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Эта дата стала символом женского труда и духовного очищения.

Для православных верующих 1 августа — это День памяти преподобной Макрины Каппадокийской. О том, что можно и нельзя делать в этот день, пишет URA.RU.

Макрина жила в IV веке в семье, где было десять детей. После смерти жениха приняла обет безбрачия, осталась в отчем доме и помогала воспитывать младших братьев. Когда они выросли, она вместе с матерью отказалась от мирской жизни, стала монахиней и основала обитель.

Этот день — символ женского труда и духовного очищения. Считается, что 1 августа нужно устраивать генеральную уборку, чтобы избавить дом от ссор и негатива. Также рекомендуется посетить баню, чтобы очистить уже тело.

Также стоит прогуляться по лесу, собирать грибы и ягоды. Знахари же отправлялись за травами, так как были уверены, что 1 августа у растений пик целебных свойств. Кроме того, в этот день нужно проявлять щедрость.

Проливать кровь, в том числе и забивать скот, в первый день последнего летнего месяца нельзя. Это могло навлечь беду на домочадцев. Запрет касался и рыбной ловли, потому что, по поверьям, русалки в этот день особенно активны и могут утащить человека с собой на дно.

Не стоит заниматься и заготовкой солений, так как считалось, что они быстро испортятся или станут ядовитыми. Алкоголь тоже не приветствовался. Наши предки верили, что употребление спиртного 1 августа перерастет в зависимость. Кроме того, рожденным в этот день нельзя попадать под ливень. Это может навлечь неудачи.

Также наши предки обращали внимание на погоду. Небольшой дождь — хорошая примета. Он сулил богатый урожай ржи на следующий год, а грибной дождик — обилие орехов. Ливни 1 августа обещали затяжное ненастье, а зной — засуху. Теплый и солнечный день гарантировал долгое бабье лето.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 29 июля отмечался Международный день тигра. Главная цель — привлечь внимание к важнейшей проблеме — исчезновению этих животных. Люди за последний век истребили почти всех тигров на планете.

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