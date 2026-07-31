Вы бы не стали это пить: во Флоренции нашли рецепт первой кока-колы

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Knauer

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В архивах монастыря Сан-Марко обнаружили документ с формулой тоника из коки и орехов кола.

Древний рецепт тоника, изготовленного на основе листьев боливийской коки и орехов кола, был обнаружен в аптечных архивах флорентийского монастыря Сан-Марко. Об этом рассказало издание The Guardian.

Ректор культурного учреждения Мануэль Руссо случайно нашел пожелтевшую рекламную листовку XIX века, в которой подробно описывался состав «восстанавливающего винного эликсира».

Монахи предлагали использовать это средство для борьбы с физической усталостью, умственным истощением и возрастными изменениями организма. В состав напитка входило десять граммов коки и 30 граммов ореха кола, смешанных с вином, что делает его поразительно похожим на раннюю версию знаменитой американской газировки.

Отец Руссо отмечает, что монахи успешно торговали этим эликсиром задолго до введения глобального запрета на использование листьев коки в 1961 году. Американский аптекарь Джон Пембертон создал свой сироп в 1886 году, однако из-за сухого закона заменил алкоголь газированной водой.

«Я не хочу спровоцировать судебный иск со стороны Coca-Cola или чего-то в этом роде. Господин Пембертон изобрел собственный рецепт без спирта, к тому же в то время подобные средства были весьма популярны в Европе. Единственное, что я могу утверждать: у аптеки Сан-Марко была абсолютно уникальная формула», — с иронией прокомментировал находку итальянский священник.

Стоимость лечебного вина составляла от двух до шести лир, и до осознания вреда кокаина оно было настоящим хитом продаж. Старинная аптека при монастыре Сан-Марко была открыта еще в 1460 году для помощи неимущим жителям Флоренции.

Несмотря на то, что производство переехало в другую часть города в 1995 году, оригинальные интерьеры сохранились до наших дней. Посетители до сих пор могут увидеть чучело крокодила, привезенного с берегов Нила в XVII веке, которое символизировало наличие редких экзотических ингредиентов.

В архивах также были найдены этикетки от чистого кислорода, коньяка и даже очищенного бензина, что свидетельствует о невероятном ассортименте товаров, предлагавшихся фармацевтами прошлых столетий.

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