Мобильный трафик на МАКС станет бесплатным для пользователей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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С 1 августа пользователи смогут общаться и пользоваться сервисами платформы без расхода гигабайтов.

Крупнейшие российские операторы связи договорились сделать использование национального мессенджера МАКС бесплатным для своих абонентов. МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2 подписали соглашение, согласно которому звонки, сообщения, передача файлов и другие функции приложения не будут учитываться в мобильном трафике.

Новые условия начнут действовать с 1 августа. Пользователям больше не придется расходовать пакет интернета при работе с МАКС — сервисы платформы будут доступны независимо от объема оставшихся гигабайт.

Глава «Билайна» Сергей Анохин отметил, что МАКС постепенно превращается не только в средство общения, но и в полноценную цифровую платформу. По его словам, решение обнулить трафик позволит клиентам оператора не беспокоиться о расходе интернета при использовании мессенджера.

Генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан заявил, что соглашение между операторами подтверждает стремление крупнейших компаний объединять ресурсы для создания единой цифровой среды. Он подчеркнул, что пользователи смогут свободно обмениваться сообщениями, файлами и пользоваться возможностями МАКС без привязки к состоянию баланса.

Руководитель Т2 Антон Годовиков рассказал, что оператор ранее уже сделал трафик в МАКС бесплатным на наиболее популярных тарифах, а теперь расширяет эту возможность на все действующие предложения. По его словам, это позволит абонентам оставаться на связи и пользоваться сервисами платформы даже при отсутствии средств на счете.

Гендиректор МТС Инесса Галактионова сообщила, что компания поддерживает инициативы, направленные на повышение доступности цифровых сервисов для клиентов. По ее словам, отмена тарификации трафика позволит абонентам чаще поддерживать связь с близкими и использовать возможности мессенджера.

Глава МАКС Фарит Хуснояров отметил, что благодаря поддержке Минцифры и операторов «большой четверки» миллионы пользователей смогут пользоваться приложением без ограничений по тарифам и интернет-пакетам. Он добавил, что возможность отправить сообщение, документ или связаться с близкими сохранится вне зависимости от состояния тарифа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.