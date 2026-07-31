Мужчина прыгнул с моста в центре Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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На месте происшествия работают экстренные службы.

Человек спрыгнул с Патриаршего моста в центре Москвы. После падения в Москву-реку его удалось поднять на берег сотрудникам экстренных служб. Как сообщил источник 5-tv.ru, пострадавший находился без сознания. Другие обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.

Ранее стало известно, что с моста на Болотной набережной в Москве в воду прыгнул заслуженный артист России, оперный певец Герман Юкавский.

По предварительной информации, незадолго до происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и заявлял о намерении переплыть водоем. Причины, побудившие артиста совершить этот поступок, пока неизвестны. Данные о его состоянии уточняются.

Герман Юкавский родился в 1970 году. Он получил образование в Музыкальном училище имени Гнесиных и ГИТИСе. В разные годы артист выступал в хоре Большого театра, был солистом Камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского, а также номинировался на театральную премию «Золотая маска». В его репертуар входили партии в операх «Евгений Онегин», «Князь Игорь» и других известных постановках.

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