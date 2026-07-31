Фото: © Getty Images/Christopher Furlong

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Демократическая партия заранее празднует поражение Трампа и ждет шанса укрепить позиции.

Армия США осталась практически без ракет на фоне конфликта с Ираном, что стало поводом для злорадства демократической партии. Об этом заявил политолог Малек Дудаков, его процитировало EADaily.

«Америка осталась без ракет. Забил тревогу Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне — один из главных мозговых трестов Демпартии», — написал политолог.

Эксперт также провел собственное исследование имеющихся арсеналов министерства войны США и пришел к печальным для американской стороны выводам — в их запасах осталось лишь 750−830 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Причина очевидна — перерасход на фоне боевых действий в Иране. Вашингтону приходится защищать свои базы от постоянных обстрелов. До начала эскалации на Ближнем Востоке у армии США было более двух тысяч ракет для Patriot.

ВПК способен производить по 600−700 экземпляров ежегодно. Теперь у США осталось ракет для Patriot на один год. Если снова пополнить опустошенные арсеналы до прежнего уровня вообще возможно, на это понадобится несколько лет.

Кроме того, кончаются боеприпасы для систем THAAD — их осталось чуть больше двухсот. Не хватает также ракет Tomahawk и JASSM. Между тем конфликт с Ираном начинает подрывать не только военные запасы США, но и внутреннюю гражданскую экономику. Вашингтон опасается дальнейшего повышения цен на топливо и вынужден отказаться от снижения ключевой ставки. Поражение от Ирана станет отличным поводом для демократической партии укрепить свои позиции в борьбе с Трампом, констатировал Дудаков.

Тем временем, внимания Трампа требует и украинский трек — ранее в Варшаве состоялось обсуждение производства ракет для переданных Киеву систем ПВО Patriot в рамках сотрудничества США, Польши и Украины.

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