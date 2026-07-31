Суд вынес приговор секс-блогеру Соне Мармеладовой

Фото, видео: Telegram/Дневник Сони Мармеладовой/diary_sonya_marmeladowa; 5-tv.ru

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Ее признали виновной в распространении порнографии.

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор секс-блогеру Соне Мармеладовой (настоящее имя — Софья Вершинина), признав ее виновной по делу о распространении порнографических материалов.

Как сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда, ей назначили три года лишения свободы условно. Кроме того, суд постановил конфисковать iPhone 16 Pro Max и 4,8 миллиона рублей, полученных от продажи контента.

Прокуратура просила отправить блогера в колонию на три с половиной года, а также конфисковать iPhone 16 Pro Max и почти 4,8 миллиона рублей, которые были получены благодаря продаже контента. Подсудимая полностью признала свою вину и заявила о раскаянии.

По версии следствия, только за 2026 год Мармеладова заработала на публикации откровенных фото и видео около 30 миллионов рублей. Эти деньги, как считают правоохранители, она тратила на жизнь в квартире в Москва-Сити и покупку одежды и аксессуаров люксовых брендов.

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