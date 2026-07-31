Напала в ночи: гигантская змея целиком проглотила мужчину

Фото: www.globallookpress.com/David Northcott

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От него остались лишь обувь и рюкзак.

В Индонезии семиметровый питон напал на 35-летнего местного жителя, который глубокой ночью возвращался домой после вечеринки. Об этом сообщило издание News.com.au.

Трагедия произошла в провинции Северное Малуку около трех часов ночи. Хасим Лумбесси шел по тропе в свою деревню, когда из густых зарослей на него бросилась огромная змея.

Хищник сначала вцепился мужчине в ногу, после чего задушил его, а затем целиком проглотил. Когда индонезиец не появился дома, родственники организовали поиски. На лесной тропе они нашли его обувь, рюкзак и следы крови.

Продолжив поиски, семья наткнулась на гигантского питона с сильно раздутым брюхом. Позже выяснилось, что внутри находилось тело пропавшего мужчины. Останки погибшего извлекли из змеи и передали родственникам для захоронения.

Ранее в подмосковных Химках местные жители обнаружили крупного питона. Рептилию заметили возле дома № 36 на Молодежной улице неподалеку от школы во время прогулки с собакой.

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