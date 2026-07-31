Связи за работу: жена премьера Швеции попалась на использовании служебного положения

Жену премьер-министра Швеции обвиняют в использовании его служебного положения

Фото: EPA/ТАСС

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История с частным фондом Биргитты Кристерссон ударила по правящей коалиции перед выборами.

Супруга премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона оказалась в центре громкого скандала из-за деятельности своего частного фонда. Журналисты выяснили, что Биргитта Кристерссон Эд привлекала добровольцев к ремонту и благоустройству принадлежащего ей поместья, не выплачивая им вознаграждение.

Вместо денег людям предлагали доступ к «хорошей сети контактов» и возможность стать «частью элитного круга». Информация об этом открыто появлялась на сайте и в социальных сетях фонда Fållöknastiftelsen.

Добровольцы расчищали территорию, косили траву, ремонтировали здания и красили постройки. При этом встречи с ними, как установили журналисты Aftonbladet, неоднократно проходили в официальной резиденции главы правительства.

На мероприятиях фонда появлялся и сам Ульф Кристерссон. Его фотографии организация использовала в рекламных материалах. Таким образом, люди, бесплатно трудившиеся на частной территории, действительно получали возможность встретиться с премьер-министром и представителями его окружения. Подробнее — в материале «Известий».

Все работали даром, кроме хозяйки фонда

Дополнительные вопросы вызвала финансовая сторона деятельности Fållöknastiftelsen. Члены совета фонда и привлеченные добровольцы работали безвозмездно, однако его основательница регулярно получала деньги.

Совет организации постановил, что в течение 2026 года Биргитте Кристерссон будут ежемесячно выплачивать по 22 тысячи шведских крон. Это примерно две тысячи евро.

В результате сложилась ситуация, при которой жена главы правительства использовала известность супруга, доступ к его окружению и официальную резиденцию для развития собственного проекта. Одновременно она получала за эту работу регулярное вознаграждение.

Серия публикаций нанесла удар не только по репутации Биргитты, но и по позициям правительства. Скандал разгорелся перед парламентскими выборами, назначенными на 13 сентября.

Рейтинг возглавляемой Кристерссоном Умеренной партии опустился до 16%. Оппозиционный левый блок при этом уверенно обходит правящую коалицию.

Многие шведы и до этого были разочарованы работой кабинета и невыполненными обещаниями. История с супругой премьера стала для части избирателей еще одним подтверждением того, что действующая власть не оправдала ожиданий.

Курятник за счет государства

На фоне расследования журналисты вспомнили и о другой истории, связанной с Биргиттой. В мае она попыталась получить из государственных средств 20 864 кроны на строительство курятника в правительственной резиденции Харпсунд.

После того, как информация появилась в СМИ, супруги Кристерссоны отказались от бюджетного финансирования и оплатили работы самостоятельно.

Общественная реакция оказалась крайне жесткой. Женщина, которую прежде часто называли любимицей таблоидов и примером независимой первой леди, начала терять приглашения на публичные мероприятия.

В конце июля муниципалитет Карлсхамна отменил ее участие в выставке яхт Boat Show, хотя ранее Биргитту официально пригласили посетить мероприятие.

Премьер попытался отстраниться от истории

Ульф Кристерссон заявил, что не связан с деятельностью созданной его женой организации. Во время официального визита в Литву журналисты попросили политика объяснить, какую роль он играл в работе фонда.

Глава правительства назвал Fållöknastiftelsen «делом его жены». По словам премьера, его собственное участие ограничилось тем, что он «в одно прекрасное воскресенье помогал косить траву».

Информацию о привлечении бесплатных работников в обмен на знакомство с влиятельными людьми Кристерссон отверг.

«Нет ни капли правды», — заявил Ульф Кристерссон.

У премьера также спросили, каким образом журналистке Aftonbladet Лизе Рестлунд удалось беспрепятственно попасть в его частные апартаменты.

«Сделала замечательную работу», — ответил Ульф Кристерссон.

Поместье под видом благотворительности

В центре расследования оказалась усадьба Fållökna, расположенная в сельской местности Седерманланда к югу от Стокгольма. Биргитта Кристерссон приобрела ее в октябре 2023 года вместе с давним знакомым и партнером по лоббистскому бизнесу Гераном Торстенсоном.

Покупателям поместье обошлось в 11 миллионов шведских крон — примерно в один миллион евро. Цена оказалась на 15% ниже первоначально заявленной.

На участке площадью свыше шести гектаров у озера Нединген находятся желтый особняк с 27 комнатами и два белых флигеля. Общая площадь строений достигает 690 квадратных метров.

Один из флигелей супруги Кристерссоны использовали как частную резиденцию. Остальную территорию передали основанному Биргиттой и Торстенсоном фонду Fållöknastiftelsen.

Организация заявляла, что помогает поддерживать «экзистенциальное здоровье людей» посредством «христианских ценностей». В усадьбе проводились платные «дни тишины» с религиозным уклоном.

Содержание огромной территории требовало постоянных расходов и значительного объема работы. Снизить затраты владельцы решили за счет волонтеров, которым вместо зарплаты предложили знакомства с представителями шведской элиты.

Скандал дошел до Церкви Швеции

История получила и религиозное продолжение, поскольку Биргитта Кристерссон Эд является рукоположенным священником. После публикаций в епархию Стренгнес поступило около десяти жалоб.

Их авторы просили проверить, насколько предпринимательская деятельность жены премьер-министра совместима с обязанностями священнослужителя и церковным порядком.

При рассмотрении обращений обнаружился возможный конфликт интересов. Трое из семи членов епархиального капитула не могли участвовать в разбирательстве из-за своих связей с фигурантами истории.

Епископ Юхан Дальман проводил богослужения на территории усадьбы. Другие члены капитула были связаны общими делами с партнером Биргитты Гераном Торстенсоном.

Позднее журналисты Dagens Nyheter выяснили, что должность священника Биргитта получила без открытого конкурса. Когда в приходе Стренгнес освободилось соответствующее место, информация о вакансии не публиковалась. Единственным кандидатом оказалась супруга главы правительства.

Руководство Церкви Швеции продолжает изучать обстоятельства произошедшего. Разбирательство может закончиться для Биргитты лишением сана.

От специалиста по пиару до священника

До скандала Биргитта Кристерссон имела в Швеции репутацию образованной и самостоятельной женщины, не желавшей оставаться лишь супругой влиятельного политика.

С будущим мужем она познакомилась в 1984 году в молодежном отделении Умеренной партии в Седерманланде. Биргитте тогда было 15 лет, Ульфу — 19. Позже они поженились и удочерили трех девочек из Китая.

После гимназии Биргитта поступила на богословский факультет Университета Уппсалы, однако в тот период не стала связывать свою жизнь с церковью. Впоследствии она объясняла принятое решение тем, что «время было не то».

Кристерссон перешла в политический консалтинг и связи с общественностью. В первой половине 1990-х годов она успела поработать в правительственной канцелярии, а также выступала экспертом в Министерстве иностранных дел и Минфине.

В 1994 году Биргитта основала PR-агентство Sagt. Позднее она возглавила более крупную компанию Springtime.

В начале 2000-х годов Кристерссон поручили руководить кампанией за переход Швеции на евро. Однако на референдуме граждане страны высказались за сохранение национальной валюты — шведской кроны.

В дальнейшем Биргитта вместе с несколькими партнерами создала компанию Six Year Plan AB, где стала совладелицей и одним из руководителей.

Рукоположение жены главы правительства

К изучению теологии Кристерссон вернулась в 2018 году. После Университета Уппсалы она получила магистерскую степень в Стокгольмской высшей школе.

22 января 2023 года Биргитту рукоположили в Стренгнесском кафедральном соборе. Церковь Швеции разрешает женщинам становиться священниками с 1958 года.

К тому моменту ее супруг уже около трех месяцев занимал должность премьер-министра. Поэтому церемония привлекла повышенное внимание прессы.

Решение Биргитты стать священником в 54 года представляли как смелый жизненный поворот. Саму женщину называли сильной и независимой первой леди, которая сумела начать новую карьеру в зрелом возрасте.

Однако публикации о фонде, бесплатном труде и возможном использовании статуса мужа полностью изменили ее публичный образ.

«Системное злоупотребление доверием»

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина отметила, что обещания «полезных контактов» людям, бесплатно работавшим на частной усадьбе, и получение Биргиттой вознаграждения из средств фонда создают картину системного злоупотребления доверием.

По мнению эксперта, скандал превратился в символ морального кризиса правительства Кристерссона и может серьезно повлиять на решения избирателей.

Еремина также считает, что подобные истории разрушают представление о полной прозрачности западных политических систем и бескорыстном служении демократических властей обществу.

По ее оценке, Ульф Кристерссон и его супруга пытались извлечь выгоду из сравнительно небольших сумм, из-за чего их действия выглядят особенно мелочными. Эксперт добавила, что с российской точки зрения премьер Швеции не вызывает сочувствия, поскольку ранее неоднократно выступал с резкой критикой России.

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