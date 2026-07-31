Росстат назвал, в каких сферах можно заработать более 200 тысяч рублей в месяц

В России в мае 2026 года средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей в шести сферах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Средняя зарплата в России в мае 2026 года составляет чуть более 110 тысяч рублей.

Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в мае 2026 года была зафиксирована сразу в нескольких сферах российской экономики. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Наиболее высокий средний доход получили работники рыболовства и рыбоводства — 226,2 тысячи рублей в месяц. Немного меньше зарабатывали специалисты, занятые в сфере воздушного и космического транспорта, где показатель составил 218,4 тысячи рублей.

В число самых высокооплачиваемых отраслей также вошла добыча нефти и природного газа. Там средняя зарплата достигла 214,6 тысячи рублей. В финансовой и страховой деятельности сотрудники в среднем получали 212,2 тысячи рублей, а в производстве табачных изделий — 204,3 тысячи рублей.

Для сравнения, средняя заработная плата по России в мае составила 110,2 тысячи рублей. Таким образом, доходы работников перечисленных отраслей почти вдвое превысили общероссийский показатель.

Ранее Росстат называл лидером по уровню оплаты труда трубопроводный транспорт. В мае средняя зарплата в этой сфере достигла 295,9 тысячи рублей. Эксперты связывают столь высокий уровень доходов с нехваткой квалифицированных специалистов, особыми условиями труда и стратегической значимостью отрасли для экономики страны.

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