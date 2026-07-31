Погиб на стройке, оказался в лесу: в Петербурге разбираются в загадочной смерти рабочего

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тело обнаружили случайно в лесополосе — его спрятали неподалеку от реки.

В Петербурге суд сегодня рассмотрит дело о загадочной трагедии на стройке, где скончался рабочий. Чтобы избежать ответственности за происшествие, хозяин строительной фирмы вывез тело погибшего в соседний поселок и выбросил. Убитые горем родственники требуют наказать виновного по всей строгости закона. Но бизнесмен вообще может избежать тюрьмы. Почему — узнал корреспондент «Известий» Владислав Харев.

По предварительным данным, рабочий упал с пятого этажа. От удара сильного удара об землю он получил множественные травмы. Кроме того, у строителя обнаружили колотую рану на шее. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Однако о происшествии стало известно не сразу. По версии следствия, генеральный директор компании-подрядчика Александр Костылев попытался скрыть случившееся. Он погрузил тело в свой автомобиль и вывез его за город. О трагедии некоторое время не знали даже родственники погибшего.

«Он не профессиональный строитель, он просто рабочий. Он злоупотреблял алкоголем. Жил свободной жизнью», — говорит сестра погибшего Юлия Шишкова.

Тело обнаружил случайный прохожий рядом с дачным поселком Новый Белоостров. Подозреваемый спрятал труп в лесополосе неподалеку от реки Сестра.

Костылев уже не первый раз оказывается на допросе у следователя. После обрушения дома на Большой Зелениной гендиректору компании «Стройпроект» предъявили обвинение в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. К работам фирма привлекала неквалифицированных сотрудников, а требования проектной документации строители зачастую игнорировали. Тогда Костылев вину признал полностью.

Впрочем, с юридической точки зрения эта история оказалась сложнее. Отдельной уголовной ответственности за сокрытие тела погибшего в подобных обстоятельствах нет. В итоге речь может идти только об одной статье — нарушении требований охраны труда.

«Как ни странно, да. Иногда скрывать труп это уголовно не наказуемо. Если не влечет самостоятельных последствий. Конечно, это возмутительные действия., и родственникам погибшего рабочего, безусловно, стоит обратиться с иском в гражданско- правовом порядке — о взыскании компенсации морального вреда», — говорит адвокат Илья Пакконен.

Однако в том, была ли смерть строителя действительно несчастным случаем, предстоит разобраться следователям. Вопрос о мере пресечения для Александра Костылева рассмотрят уже сегодня в Сестрорецком районном суде.

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