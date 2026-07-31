Блогеру Лерчек могут сменить меру пресечения на домашний арест

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В Гагаринском суде Москвы вновь проходят слушания — в закрытом режиме. Накануне они длились шесть часов.

В Москве снова проходят слушания по делу Валерии Чекалиной. Блогер приехала в Гагаринский суд с возлюбленным, от комментариев они отказались. В свою очередь, защита настояла на закрытом формате заседания.

Сегодня Лерчек могут сменить меру пресечения — на домашний арест. Ранее уголовное дело приостановили из-за болезни Чекалиной. Но установили ей запрет определенных действий. С тех пор Лерчек успела побывать в Петербурге, ходила в спортзал и занималась танцами. Все это — при четвертой стадии рака и проблемах с позвоночником.

Накануне слушание длилось шесть часов. Блогера обвиняют в незаконном выводе 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты. Бывший супруг Чекалиной Артем сейчас отбывает наказание: он приговорен к семи годам тюрьмы.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Гагаринский суд Москвы допросил бывшего партнера Валерии Чекалиной Романа Вишняка в рамках рассмотрения уголовного дела блогера. Вишняк выступил перед судом посредством видеосвязи.

Судебный процесс по делу Лерчек был приостановлен из-за онкологического заболевания блогера. Согласно ответу ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, Чекалина прошла курс химиотерапии. При этом медицинских ограничений, которые препятствовали бы ее участию в заседаниях, выявлено не было.

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