«Они обычные люди»: Сябитова о том, почему она боялась обращаться к психологам

Сябитова ни разу не обращалась к психологам, потому что боялась слива информации

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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У телеведущей было немало кризисных ситуаций, однако она никогда не просила совета у специалиста.

Главная сваха страны и телеведущая Роза Сябитова ни разу не обращалась за помощью к психологам. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «За любовь».

«Мне вот ни разу психологи не помогли. В более сложных жизненных ситуациях, с которыми я сталкивалась, мне помогал кто угодно, только не психологи», — подчеркнула Роза Сябитова.

Телеведущая призналась, что всегда побаивалась обращаться к специалистам.

«Я уже на тот момент была известная, и они обычные люди. Знаете, скажем так, деньги могут решать все», — сказала Роза Сябитова, добавив, что переживала за слив информации.

По словам свахи, преодолеть кризис ей помог батюшка. Именно он смог найти правильные слова, которые в тот период было важно услышать телеведущей.

«Я считаю, что нужно искать своего проводника, своего учителя. Все зависит от того кому кто нужен. Мне нужен был учитель», — подытожила телеведущая.

Также в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «За любовь» Роза Сябитова рассказала о том, как на ней сказалось детство в семье алкоголиков.

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