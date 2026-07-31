Пропала целая сборная: куда исчезли эфиопские футболисты во время турнира в Швеции
Сборная Эфиопии по футболу пропала во время турнира в Швеции
Фото, видео: 5-tv.ru
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Полиция выдвинула самую вероятную версию.
По истине загадочный случай произошел в Швеции. Во время юношеского турнира по футболу бесследно пропала команда из Эфиопии.
В соревнования участвовали спортсмены из 77 стран. В день финала сотрудники школы, где проживали атлеты, обнаружили, что несовершеннолетние спортсмены и их взрослые сопровождающие покинули место размещения без предупреждения.
Организаторы обратились в полицию. Там выяснили, что обратно на родину футболисты не возвращались. По предварительной версии, игроки и тренерский состав попросту решили нелегально мигрировать в Швецию, буквально «растворившись в толпе».
Эфиопская футбольная федерация уже успела откреститься от пропавших граждан. Там заявили, что они не представляли национальную сборную, а были частной инициативной группой и действовали в своих интересах.
Полиция и миграционная служба следы беглецов пока не нашли.
Тем временем, власти Испании ввели режим ЧС из-за наплыва мигрантов — около 3000 марокканцев и алжирцев прорвали государственную границу. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.
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