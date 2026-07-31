Вода попала в ухо и не выходит: как избавиться от заложенности после купания

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Анатомические особенности — решающий фактор. Забитый слуховой проход не всегда получается очистить краем полотенца и прыжками на одной ноге.

Неприятный шум в ухе после купания, ощущение заложенности и полное бессилие — ни ватные палочки, ни прыжки на одной ноге, ни попытки потрясти головой не помогают. С подобным дискомфортом после купания или мытья сталкивались многие. Почему вода застаивается в ушах, как ее убрать, не навредив себе? Об этом журналистам aif.ru рассказал директор Научно-исследовательского института обоняния и ольфакторной патологии, доктор медицинских наук Константин Добрецов.

Врач объяснил, что нередко слуховой канал забивается водой в силу его анатомических особенностей. Этот канал соединяет ушную раковину с барабанной перепонкой, его средняя длина — примерно 2,5 сантиметра. А вот диаметр может варьироваться от трех до 14 миллиметров. С уникальностью от природы не поспоришь — чем шире канал, тем быстрее из него вытекает вода. Чем уже, тем сложнее процедуры очистки ушей.

Кроме того, отметил Добрецов, на отток воды из уха влияет физиологический изгиб слухового прохода, который располагается на стыке костного и хрящевого отделов. Этот изгиб тоже у всех разный. Но даже если строение ушей таково, что влага в них задерживается надолго, паниковать не стоит. Это не патология, и выход есть, даже несколько.

Обеззараженная вода из бассейна не занесет в организм вирусов, бактерий и грибов, провоцирующих воспаление, в отличие от стоячего водоема. Если прочистить уши палочкой, уголком полотенца или встряхиванием головы не удается, лучше просто подождать. В большинстве случаев влага сама выходит со временем. Но если слуховой проход слишком узок и есть склонность к образованию серных пробок, выжидать не нужно, лучше обратиться к оториноларингологу, который осушит его и предотвратит осложнения.

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