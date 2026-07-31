Многоквартирный дом поврежден после удара ВСУ в Ростовской области — местный житель под завалами
Многоквартирный дом поврежден в результате прилета БПЛА в Ростовской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Атаке подверглись несколько городов региона.
Два человека пострадали в результате прилета дрона ВСУ в многоквартирный дом в городе Гуково Ростовской области. Об этом заявил глава региона Юрий Слюсарь.
Чиновник отмечает, что один из пострадавших находится под завалами, ведутся спасательные работы.
«В результате ночной вражеской атаки в городе Гуково пострадали два человека. Женщине оказывают помощь медики, мужчина находится под завалами. Ведутся спасательные работы», — уточнил Слюсарь.
Жители поврежденного здания были эвакуированы в пункт временного размещения.
Кроме того, добавляет губернатор, в Батайске в результате падения обломков БПЛА поврежден магазин и частные дома, а в Ростове произошло возгорание лесопосадки.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.
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