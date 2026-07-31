На саммите АТЭС может состояться трехсторонняя встреча глав России, Китая и США

Фото: www.globallookpress.com/Wang Xi/XinHua

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Лидеры трех держав примут участие в мероприятиях съезда, который пройдет 18–19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне.

На саммите международной организации «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) может состояться трехсторонняя встреча глав России, Китая и США. Об этом журналистам «Известий» сказал посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев, выполняющий функции старшего должностного лица России в АТЭС.

Как отметил дипломат, подготовка к съезду еще идет и находится на этапе определения базовых параметров. Речь идет и о содержательной части, и о нюансах организации мероприятий.

«Пока разговор о конкретных встречах вести преждевременно. Однако, на мой взгляд, такой тройственный контакт был бы весьма полезным. В практическом плане он вполне реализуем, так как три лидера ведущих держав ожидаются на указанной площадке», — заявил Бердыев.

Посол подчеркнул, что современные вызовы обрели внушительные масштабы и, соответственно, потребовали скоординированной и эффективной всеобщей реакции. По словам дипломата, для разрешения кризисов требуются конструктивные усилия всех, кто на них способен. И АТЭС, по мнению Бердыева, мог бы стать «катализатором позитивного сценария».

Саммит организации под председательством Китая пройдет 18–19 ноября 2026 года в Шэньчжэне под лозунгом «Построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества для совместного процветания».

Ранее, в рамках ПМЭФ-2026 заместитель председателя КНР Хань Чжэн заявлял, что Китай как принимающая сторона в 33-й неформальной встрече лидеров АТЭС готов придать новый импульс развитию и просветлению Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира.

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