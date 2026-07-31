ФСБ показа кадры задержания члена террористической организации «Артподготовка»*

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФС РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Россиянин занимался разведкой в пользу спецслужб Украины — собирал информацию об объектах военно-промышленного комплекса.

Одного из участников движения «Артподготовка»* задержали в Нижегородской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). Ему уже предъявлено обвинение в участии в деятельности террористической организации. Мужчина передавал украинским спецслужбам данные о местонахождении объектов военно-промышленного комплекса (ВПК) России.

Фигурант работал в логистической транспортной компании, осуществлявшей перевозку грузов военного назначения. Должность помогала ему проводить разведку предприятий ВПК на территории страны. По данным следствия, речь идет о стратегически важных объектах в семи регионах России.

«Полученные сведения, а именно режим охраны объектов, содержание, маркировку и пункты назначения перевозимых военных грузов, точные координаты складов хранения взрывчатых веществ, наиболее приоритетные цели для выведения предприятия из строя, направлял в мессенджере Telegram одному из функционеров организации „Артподготовка“ в целях подрыва была обороноспособности страны», — рассказал оперативный сотрудник ФСБ.

В ходе следственных действий обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас он продолжает общаться с правоохранителями, давать признательные показания. Обвиняемому 50 лет, он — житель Московского региона, к «Артподготовке» присоединился в 2023 году.

По собственным словам, мужчина не сразу понял, что связавшийся с ним куратор — представитель экстремистской организации, имеющей отношение к Украине. Он посмотрел некий ролик на YouTube, под которым была закреплена ссылка на Telegram функционера движения.

«Он (автор ролика. — Прим. ред.) оставил под видео ссылку на свой Telegram, я как бы написал по этой ссылке, и мне ответил Сергей, завязалась переписка. В процессе общения этот Сергей попросил меня скинуть фото и локации, где я бываю по работе. Вот, и, как бы, ну, я ему скинул несколько объектов, но вознаграждений никаких не было, ни переводов, ничего я не получил за это. Он говорил, что ему там нужна информация, где склады с оружием, чтобы когда он будет приходить к власти, он мог там захватить это оружие», — заявил задержанный.

Мужчина также упомянул объявленного в международный розыск лидера «Артподготовки» Вячеслава Мальцева**. Часть полученной информации предназначалась ему лично. От Мальцева фото и видео объектов ВПК попадали в главное управление разведки Минобороны Украины и другие спецслужбы.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит лишение свободы — до пожизненного заключения.

Следователи продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее, писал 5-tv.ru, Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах после атак ВСУ в Удмуртии и Пензенской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — организация признана экстремистской и террористической, ее деятельность запрещена в РФ.

** — признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.