«Мать-самка»: как детство в семье алкоголиков сказалось на Розе Сябитовой

Фото, видео: legion-media/Иванов Сергей/PhotoXPress.ru; 5-tv.ru

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Родители телеведущей встретились в Москве, после чего стали вместе заглушать боль от проблем при помощи бутылки.

Сваха и телеведущая Роза Сябитова призналась, что детство в семье алкоголиков помогло ей стать «матерью-самкой» для своих детей и внуков. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «За любовь».

По словам телеведущей, ее родителей «сломала Москва». Свои проблемы мать и отец начали заглушать алкоголем.

«Я из семьи алкоголиков, я про это много писала, рассказывала. Встретились два молодых человека со своими проблемами — стали пить… Пили-пили-пили, родили детей», — поделилась телеведущая.

Однако эта тяжелая история никак не сказалась на Розе как на женщине, матери и бабушке. Наоборот, она называет себя невероятно семейным человеком и ради внуков готова на все.

«Я абсолютна семейная, я абсолютная мать-самка, я супербабушка. Я обожаю своих внуков. Я для внуков все сделаю», — поделилась Сябитова.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, певица Ирина Круг считает себя прекрасной свекровью. По ее словам, в свое время она намучилась со своими свекровями, которым она не говорила ни одного лишнего слова и просто терпела. Теперь же она сохраняет семейное счастье детей простым способом — не лезет в их жизнь.

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