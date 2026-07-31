Telegram, тайники и ГУР: как в Нижнем Новгороде задержали пособника Киева

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Участник запрещенной террористической организации собирал информацию о российских предприятиях ВПК для передачи за рубеж.

Нижний Новгород. Кадры оперативной съемки. Мужчина выходит из гостиницы. Шаг вперед, и его сбивают с ног. Член запрещенной террористической организации «Артподготовка»* даже не пытался дать отпор, а позже во всем сознался. Подтвердил, что собирал для своих кураторов детальные сведения о российских предприятиях военно-промышленного комплекса. Общение велось в мессенджере Telegram.

«В процессе общения этот Сергей попросил меня скинуть фото и локации. Он говорил, что ему нужна информация, где склады с оружием», — рассказал задержанный.

Кроме телефонной переписки с куратором, при нем обнаружили рацию, бронежилет, патроны и иностранную сим-карту. Локации, фото, видео — из разных городов России. По данным следствия, эта чувствительная информация через третьи руки попадала в ГУР и Министерство обороны Украины, сам преступник тщательно маскировался.

«Установлено, что фигурант под видом сотрудника логистическо-транспортной компании проводил разведку предприятий ВПК на территории РФ, направлял в мессенджере Telegram одному из функционеров организации «Артподготовка», — сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

Преступник знал, кто за ним стоит и чьи прямые приказы он выполняет.

«Мои данные, которые я передавал Мальцеву**, от Мальцева попадали в ГУР и Минобороны Украины и другие спецслужбы», — сказал задержанный.

Террорист, экстремист и лидер запрещенной в России «Артподготовки» Вячеслав Мальцев** уже много лет — в бегах. Живет во Франции с 2018 года и оттуда руководит диверсантами. Именно ему задержанный отправлял разведданные, которые утекали пособникам киевского режима. Сам Мальцев, еще живя в России, встал на путь террора. В 2013-м создал движение «Артподготовка». Его целью был вооруженный мятеж, но план с треском провалился.

Российские спецслужбы вскрыли всю подпольную террористическую сеть. Более 250 задержанных в разных городах России, десятки уголовных дел по статьям о терроризме, экстремизме и госизмене.

В 2017 году «Артподготовку» признали террористической организацией. Мальцев, спасаясь от тюрьмы, сбежал из страны, бросив своих же сторонников. Впрочем, свою подрывную деятельность продолжил дистанционно. В 2019-м десять его сторонников осуждены за подготовку взрывов, в 2020-м за решетку попали еще трое. Когда стало понятно, что революции не видать, «Артподготовка» сменила ориентиры. Они стали пособниками Киева. Теперь Мальцев вербует радикалов уже по заданию украинских спецслужб.

«Мы знаем, что у него были и, по-видимому, до сих пор остаются определенные политические амбиции, но ни в прошлом, ни тем более в настоящем они не могут быть реализованы», — сказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов.

В 2024 году члены этой группировки готовили теракт в Оренбургской области — собирались сбросить взрывчатку на проходящий поезд. Все восемь преступников предстанут перед судом.

«Указанные лица объединились под руководством Вячеслава Мальцева в террористическую группу. Они планировали подрыв железнодорожного состава. Террористический акт удалось предотвратить, поскольку причастные к преступлению лица были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД России», — сказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

А в 2023-м и 2025-м годах члены «Артподготовки» в сговоре с французскими и украинскими спецслужбами пытались сорвать мероприятия 9 Мая. План боевиков провалился. Сторонники террориста Мальцева и тогда, и сейчас первым делом сдают своего предводителя. А он, переметнувшись в другую банду головорезов, теперь действует исключительно по указке Киева и с молчаливого согласия Парижа, которые тоже выбрали путь бесславного террора.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

** — признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

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