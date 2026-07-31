Члена террористической организации «Артподготовка»* задержали в Нижегородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; СК РФ; 5-tv.ru

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Сотрудник логистической компании примкнул к экстремистам и занимался разведкой для спецслужб Украины.

Предъявлено обвинение члену запрещенной террористической организации «Артподготовка»* — 50-летнему жителю Московского региона, задержанному сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) на территории Нижегородской области. Управление Следственного комитета (СК) РФ по региону возбудило уголовное дело согласно части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса (УК). Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По версии следствия, обвиняемый вступил в экстремистскую группировку в 2023 году и активно принимал участие в ее деятельности. Он работал в логистической транспортной компании, что помогало собирать данные о стратегически важных объектах — предприятиях военно-промышленного комплекса — в семи субъектах страны. Полученную информацию мужчина передавал украинским спецслужбам.

На допросе он признал вину и отметил, что собранные им данные предназначались, в том числе, объявленному в международный розыск лидеру «Артподготовки» Вячеславу Мальцеву**, который в данный момент находится за рубежом и сотрудничает со спецслужбами Франции и Украины.

«Передавал информацию одному из организаторов террористической организации. Что она (помогает) украинским спецслужбам, я понял позднее… Я посмотрел ролик на YouTube, под роликом была ссылка на Telegram», — заявил обвиняемый.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают расследование для закрепления доказательственной базы. Фигуранту обвинения грозит тюремный срок — вплоть до пожизненного.

Как сообщила Светлана Петренко, в суд также направлено уголовное дело в отношении восьми участников террористической организации — Сергея Яковлева, Алексея Щепкина, Владимира Дрофы, Игоря Шарнева, Светланы Малаховой и Анны Радионовой, а также сотрудников «РЖД» Юрия Мартьянова и Алексея Демченко. Они обвиняются в совершении терактов, незаконном обороте и контрабанде оружия и взрывчатых веществ. Под руководством Мальцева в период с апреля по июнь 2024 года они готовились к подрыву железнодорожного состава. Реализовать задуманное не удалось, члены группировки были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД России.

Организация «Артподготовка» была создана в 2013 году с целью захвата власти в России, с началом специальной военной операции ее лидеры и участники перебрались во Францию и перешли на сторону украинских террористов. Европейские ведомства отказывают в экстрадиции преступников, несмотря на многократные официальные обращения со стороны ФСБ. С 2022 года правоохранители задержали 251 представителя движения.

В СК россиян предостерегли от участия в деятельности экстремистских и террористических организаций и предупредили, что за подобные деяния неминуемо последует наказание. В ФСБ напомнили, что добровольный выход из такой группировки и отказ от совершения теракта освобождает человека от уголовной ответственности, если он не был замешан в других преступлениях.

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* — организация признана экстремистской и террористической, ее деятельность запрещена в РФ.

** — признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.