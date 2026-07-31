«Его избивал родной отец»: с исчезновением россиян в Таиланде связывают лидера местной банды

К пропаже российских детей в Таиланде может быть причастен лидер местной банды

Фото, видео: 5-tv.ru

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Правоохранители расширяют зону поисков.

В Таиланде новый поворот в деле об исчезновении двух россиян. Сегодня полиция задержала первых подозреваемых, против них масса улик, но местонахождение 22-летней Дианы и ее брата 17-летнего Романа все еще не известно. В поисках участвуют десятки полицейских и сотни волонтеров. За последние годы это, наверное, самая большая подобная операция в стране. За тем, как она идет, следит корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Человек на видео, хромая и пряча лицо, идет на допрос. Чуть позже его отпустят. Как и второго тайца, которого ранее задержала местная полиция. Хой и Панг проходят в деле как свидетели.

По данным журналистов, к пропаже детей причастен лидер тайской банды по имени Понг. В прошлом его судили за нелегальное хранение оружия, употребление наркотиков и похищение детей. На архивном видео, которое есть в распоряжении журналистов, мужчина угрожает неизвестному мальчику.

Родственники подозреваемого не могут сдержать эмоций.

«Если он действительно это сделал, то у меня нет слов. Если он это сделал, то пусть сдастся. Признает вину. Мой внук — человек нервный, склонный к насилию, потому что раньше его сильно избивал родной отец. Подключал к электричеству, обливал водой и бил током», — говорит бабушка Понга.

Рому и Диану Назимовых ищут уже четвертые сутки. Местная полиция работает на износ, задействованы служебные собаки. Таиландское телевидение, в режиме нон-стоп, транслирует кадры поисковых работ. О каждом проделанном шаге отчитываются и волонтеры.

«Мы надеемся только на лучшее и продолжаем какие-то зацепки искать. Вот сейчас поедем опять снимать камеры, чтобы увидеть. Дальше куда-то байк уехал, нам нужно понять», — поясняет волонтер Марина Аганина.

Под особым вниманием сразу три зоны, где успели найти важные улики.

По последним кадрам, где запечатлены пропавшие Роман и Диана, следователи детально восстановили маршрут: около четырех утра они вышли из дома, через полчаса были на трассе, развернулись перед полицейским участком, а спустя 30 минут их мать получила сообщение, где было всего одно слово: «Срочно». Дальше сигнал пропадает в районе между скалой и лесопарком. Примерно в 200 метрах от дороги обнаружили разобранный и закопанный мотоцикл.

«Разобрали байк, получается. Все пластиковые детали оставили, раму, а двигатель и все остальное сюда (закопали. — Прим. ред.)», — говорят волонтеры.

В лесу волонтеры и полиция, предположительно, обнаружили кровь. Свидетели рассказывают страшное:

— Вот это кровь, они утверждают, что это кровь, ее не было раньше.

— Сначала было три выстрела, потом пауза, а потом целая очередь. Похоже, стреляли из автомата. Слышал крики. Женские. Кричал один человек.

— Я видел, как они копали. То ли хотели сжечь что-то, то ли еще что. Я, вообще, сначала подумал, что это тело.

В этом запутанном деле еще слишком много вопросов. Как выяснилось, накануне Диана говорила матери, что ее телефон обнаружил неизвестное bluetooth-устройство и, вероятнее всего, за ней следят.

Семья Назимовых переехала в Таиланд из Тюмени восемь лет назад. Жили в отдельном доме в Паттайе, правда, как и на что — непонятно.

Мать в момент, когда ее дети пропали, находилась в Бангоке. По одной из версий, она могла быть связана с местными криминальными группировками, которые, похитив россиян, пытались таким образом выбить долги.

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