Все успеть до четверга: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 августа

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На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 3 по 9 августа от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Постарайтесь успеть все дела до четверга — с четверга у звезд пропадает настроение и вплоть до воскресенья они готовятся выдавать гадости и пакости. Эту неделю можно назвать одной из наиболее неудачных в году из-за скопления очень нехороших знаков. Планируйте на понедельник, вторник и среду важные дела и постарайтесь хорошенько отдохнуть в конце недели. Инициативы все равно будут оказываться пустыми или несвоевременными.

Понедельник, 3 августа 2026 года

День Земляного петуха

Фото: 5-tv.ru

Умеренно позитивный день под покровительством Солнца. Он проходит под влиянием Духа Абордажного Крюка, поэтому есть риск что прилетит неприятная задача или проблема из прошлого, или настигнет необходимость выполнять какие-то договоренности былых времен, вероятно, не самые приятные. Структура дня дает ощущение давления извне, напрасные усилия, конфликты.

«Можно все потерять, но потом все вернется сторицей», — говорится в древних текстах.

Благоприятно заниматься сбором старых долгов. Осторожнее с водой — могут быть неприятности связанные с ней.

Совет книги перемен: сейчас самое время поработать в новых условиях, адаптироваться к чужой среде. В позиции гостя нужно держаться уверенно и достойно.

Вторник, 4 августа 2026 года

День Стальной собаки

Фото: 5-tv.ru

Благоприятный день, который приводит противодействующие силы к балансу. Лазурный дракон является особым покровителем этого дня. А уходящая Луна оказывается в стоянке Палата, символ сокровищницы и библиотеки. Это хорошее время для приобретений. Также в этот день можно предпринимать действия для того, чтобы сократить разрыв между вами и конкурентами в случае, если они впереди.

Совет книги перемен: крупные, значимые процессы замирают, и это прекрасное время, чтобы отсечь лишнее, навести порядок в деталях и накопить силы.

Среда, 5 августа 2026 года

День Золотой свиньи

Фото: 5-tv.ru

Проходит под влиянием энергий Меркурия или Воды, которые подсказывают более активно себя вести в переговорах и торговых делах. Кроме того, эти энергии способствуют проявлению мудрости, а позиция Светлый зал дает вдохновение и шанс увидеть новые возможности. Так что смотрите во все глаза, чтобы не пропустить.

В этом дне много активной, динамичной энергии, которая может дать старт долгосрочным проектам.

Совет книги перемен: сейчас самое время для выстраивания связей и присоединения к правильной группе — удача приходит через сотрудничество.

Четверг, 6 августа 2026 года

День Водной крысы

Фото: 5-tv.ru

Дальше у звезд начинает сползать доброжелательная улыбка и по мере углубления в неделю, энергии становятся все более драматичными и бесполезными. 6 августа — последний день лета по китайскому календарю, известен как день истощения. Здесь совершенно нет энергии, к тому же, это день разрушителя года. Намечать что-либо значимое на такой день не следует — проект просто не сможет получить заряд энергии и окажется нежизнеспособным и болезненным.

В такой день можно подводить итоги, отдыхать, пытаться удержать те результаты, которые были наработаны ранее. Ко всему прочему, это день потери. Любые дела начатые сегодня будут пустой тратой времени. Планируйте этот день с умом.

Совет книги перемен: встряска может стать толчком к развитию.

Пятница, 7 августа 2026 года

День Водного быка

Фото: 5-tv.ru

Обладает супернестабильными энергиями, поскольку этот день — Разрушитель месяца. И несмотря на несколько позитивных факторов, которые пытаются выправить энергии этого дня, общий фон негативный. Могут быть запутанности, обманы, импульсивные действия, которые могут привести к краху.

Общая структура дня напоминает типичную стратегию мошенников — ввести в шоковое, эмоциональное состояние, когда человек готов на любые импульсивные необдуманные решения, а затем запутать в конец и воспользоваться ситуацией. Как вы понимаете, в такой день лучше активных действий не предпринимать. И не поддаваться темным влияниям.

Совет книги перемен: важно найти в себе и в других достоинства, а на лишнее не обращать внимания. Вы увидете, как ваш внутренний «ландшафт» преобразится.

Суббота, 8 августа 2026 года

День Деревянного Тигра

Фото: 5-tv.ru

День Разрушителя месяца, да еще и совпадает с энергиями потери. К тому же, это день со звездой болезней. Древние тексты говорят, что день использовать ни для чего вообще нельзя. Лучше отдыхать, набираться сил, заниматься всем самым приятным и расслабляющим. Обязательно учтите, что это день потери, и все дела этого дня будут пустой тратой времени. Поэтому основной совет — теряйте время с пользой — настольные игры, например, любимый фильм, книга или прогулка в парке или по лесу. Замечательная и полезная потеря времени.

Совет книги перемен: уделите внимание хрупкой гармонии внутри.

Воскресенье, 9 августа 2026 года

День Деревяного кролика

Фото: 5-tv.ru

Еще один день потери, с очень плохими показателями по древним текстам, вишенкой на торте выступает звезда болезней. Ну и угасающая Луна оказывается в красивом, но неприятном созвездии Плеяды. Оно считается символом катастроф, все его смыслы неблагоприятные. Единственное для чего подходит такой расклад — для нейтрализации негатива, молитв и просьб о защите звезд.

Совет книги перемен: великое приближается к малому, и малое принимает. Важно не пытаться «проглотить» все сразу, а встречать новое осознанно. Обретите умение принимать возможности, не теряя опоры.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на август 2026 года.

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