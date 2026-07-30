Ребенок получил ранения при стрельбе у заброшенного дома в Екатеринбурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Пострадавший 11-летний мальчик с другом катались на велосипедах и остановились у здания бывшей гостиницы, вскоре раздались выстрелы.

Неизвестный открыл огонь по несовершеннолетним из пневматического оружия у заброшенной гостиницы в Екатеринбурге. Один из ребят получил ранения и был доставлен в больницу. Об этом журналистам 5-tv.ru рассказала мать пострадавшего мальчика. По ее словам, атака на детей произошла вечером 28 июля в жилом районе Уралмаш (Орджоникидзевский административный район города).

Женщина сообщила, что ее 11-летний сын Владимир с приятелем подъехали к зданию на велосипедах, спешились и подошли к яме на дороге — поднимали и бросали мелкие камни. Игру прервали выстрелы, предположительно, с верхних этажей. Ребенок получил ранения — три пули попали в спину, одна задела ухо.

«Тут же появилась голова бородатая откуда-то с этажа, и он им сказал: «Забирайте велосипеды и уматывайте отсюда, иначе сейчас мой напарник выстрелит из оружия посерьезнее», — заявила мама Владимира.

Она уверена, что мальчик едва не погиб, он также мог лишиться слуха, если бы пуля угодила прямо в ухо или в висок. Здание бывшей гостиницы — объект культурного наследия, оно пустует как минимум 15 лет. Пострадавший подчеркнул, что они с другом не пытались что-то испортить и никому не хотели вредить — просто «перебирали камушки».

Владимир прошел медицинский осмотр, его родители обратились в полицию с заявлением по факту случившегося. На сообщения об инциденте в прессе отреагировали представители местной прокуратуры, организовали проверку. В соответствующей публикации ведомства в мессенджере МАКС отмечается, что в ходе проверки сотрудники установят все обстоятельства атаки на подростков, оценят степень тяжести травм пострадавшего.

«Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки, организованной органом предварительного расследования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в публикации.

Ранее 5-tv.ru писал о стрельбе в Сиэтле, США, произошедшей во время гастрономического фестиваля. Погибли двое посетителей мероприятия, несколько человек получили ранения разной степени тяжести, в их числе ребенок. С начала 2026 года это 271-й случай массовой стрельбы в Штатах.

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