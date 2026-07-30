Стала известна причина смерти советского баскетболиста Ивана Едешко

Фото: Александр Щербак/ТАСС

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Спортсмен скончался на 82-м году жизни.

Предварительной причиной смерти советского баскетболиста, олимпийского чемпиона 1972 года и заслуженного тренера СССР Ивана Едешко стал инфаркт. Об этом сообщил источник ТАСС.

«По предварительной информации — инфаркт», — приводит агентство слова собеседника.

За свою карьеру Иван Едешко восемь раз выигрывал чемпионат СССР как игрок, а после завершения выступлений еще трижды становился чемпионом страны уже в качестве тренера.

В составе сборной СССР спортсмен завоевал золотые медали чемпионата мира 1974 года и чемпионатов Европы 1971 и 1979 годов. В 1982 году он входил в тренерский штаб национальной команды, которая стала победителем мирового первенства.

Ранее 5-tv.ru писал, что о смерти спортсмена стало известно 30 июля. Иван Едешко ушел из жизни на 82-м году. Он вошел в историю благодаря знаменитой передаче через всю площадку в финале Олимпиады 1972 года, которая принесла сборной СССР победу над командой США.

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