Силы ПВО уничтожили 59 дронов ВСУ над регионами России за 12 часов

Фото: © РИА Новости/Константин Морозов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Атака была отражена в период с 08:00 до 20:00.

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 59 беспилотников ВСУ в течение 12 часов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в канале в мессенджере МАКС.

Атака была отражена в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

«В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации ведомства.

По данным ведомства, беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями Белгородской, Кировской, Курской и Ростовской областей. Также дроны ликвидировали над Республикой Крым, Удмуртией и Пермским краем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что детский сад «Подснежник» в селе Благовещенка Запорожской области попал под артиллерийский обстрел. Также обстрел затронул жилые кварталы. По данным губернатора региона Евгения Балицкого, в результате атак погибли два человека — одна жительница Благовещенки и один человек в Каменке-Днепровской.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.