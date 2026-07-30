Павел Дуров* в реестре террористов и экстремистов: что дальше

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У интернет-пользователей возникли вопросы о судьбе Telegram, оплате сервисов и возможных последствиях для основателя платформы.

Основателя Telegram Павла Дурова* внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. После появления информации многие пользователи задались вопросами: означает ли это запрет самого мессенджера, можно ли продолжать пользоваться Telegram, оплачивать Premium и размещать рекламу, а также какие последствия ждут самого предпринимателя.

В чем суть обвинений против Дурова

Основанием для уголовного преследования стали обвинения в содействии террористической деятельности Украины. По данным ФСБ России, администрация Telegram не удалила запрещенную информацию, а также ряд каналов, чатов и ботов, которые, как утверждает ведомство, использовались украинскими спецслужбами и террористическими организациями.

Одним из эпизодов расследования стал чат-бот «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья», ранее внесенный Роскомнадзором в реестр запрещенной информации. По версии следствия, через него осуществлялось вовлечение российских граждан в террористическую деятельность. В ФСБ заявили, что с июля 2025 года по этому направлению были задержаны 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет.

После предъявления обвинений Павел Дуров изменил изображение своего профиля в личном Telegram-канале, разместив мем с собственным изображением в образе террориста.

Что означает внесение в перечень Росфинмониторинга

Перечень террористов и экстремистов ведет Росфинмониторинг. Включение в него влечет автоматическое применение ряда финансовых ограничений, предусмотренных законодательством о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Адвокат Дмитрий Рощин в беседе с РИА Новости заявил, что после внесения в перечень у Павла Дурова должны быть заблокированы российские банковские счета. Все операции с денежными средствами и имуществом подлежат обязательному контролю, а часть из них может быть приостановлена. Кроме того, существенно осложняется распоряжение недвижимостью, автомобилями и другими активами.

При этом законодательство предусматривает возможность получать заработную плату и отдельные виды доходов. Однако расходование средств происходит в пределах, установленных законом.

Может ли Россия добиться экстрадиции Дурова

Отдельный вопрос касается возможной выдачи предпринимателя российским властям. Как отметила адвокат и правозащитник Екатерина Кутузова, перспективы экстрадиции зависят сразу от нескольких факторов: страны, где находится Дуров, его гражданства и законодательства конкретного государства.

Ситуацию осложняет то, что предприниматель имеет сразу несколько гражданств — российское, французское, гражданство Объединенных Арабских Эмиратов, а также Сент-Китс и Невис.

Французский адвокат Филипп де Вель обращает внимание, что Франция не выдает собственных граждан другим государствам, поэтому наличие французского паспорта существенно влияет на возможное развитие событий. Кроме того, любые международные процедуры проходят проверку Интерпола, устав которого запрещает использование механизмов организации для преследования по политическим, военным, религиозным или расовым мотивам.

Изменился ли статус Telegram

Главный вопрос, который волнует пользователей, — можно ли продолжать пользоваться Telegram.

Юрист Александр Хаминский в беседе с РИА Новости подчеркнул, что Telegram не признан террористической или экстремистской организацией. Следовательно, использование мессенджера в личных и рабочих целях остается законным, если речь не идет о противоправной деятельности.

С аналогичной оценкой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. По его словам, уголовное преследование касается лично Павла Дурова, тогда как сам сервис продолжает работать в существующем правовом режиме.

Таким образом, переписка, создание чатов, чтение каналов, публикация сообщений и использование других стандартных функций Telegram остаются законными.

Можно ли оплачивать Premium, рекламу и пользоваться TON

Еще один распространенный вопрос касается платных сервисов Telegram. По словам Екатерины Кутузовой, действующее законодательство не запрещает приобретение подписки Telegram Premium и не предусматривает административной или уголовной ответственности за ее оплату.

Аналогичная ситуация складывается с использованием других сервисов экосистемы Telegram, включая блокчейн-платформу TON. На сегодняшний день запретов на подобные операции не существует.

Эксперты обращают внимание лишь на одну потенциальную зону риска. После включения Дурова в перечень любые денежные переводы непосредственно в его адрес могут вызвать дополнительные вопросы со стороны контролирующих органов. Вместе с тем платежи за Telegram Premium и другие официальные сервисы поступают не лично предпринимателю, а компании — владельцу мессенджера.

Что дальше

На сегодняшний день включение Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга не означает запрета Telegram в России. Ограничения распространяются прежде всего на самого предпринимателя и касаются его финансовых операций и имущества.

Для пользователей сервиса действующий порядок не изменился: использование Telegram, оформление подписки Premium, размещение рекламы и работа с сервисами экосистемы остаются законными. Измениться ситуация может только в случае принятия новых судебных или нормативных решений, однако на данный момент таких решений нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.