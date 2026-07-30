Росфинмониторинг объяснил, коснутся ли ограничения Дурова* работы Telegram

Ограничения в отношении Павла Дурова* не распространяются на мессенджер Telegram

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Durov

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После внесения основателя мессенджера в перечень террористов и экстремистов пользователей интересует судьба платформы.

Ограничения, введенные в отношении основателя Telegram Павла Дурова*, не распространяются на мессенджер как юридическое лицо. Об этом 5-tv.ru сообщили в Росфинмониторинге.

В ведомстве пояснили, что меры связаны исключительно с персональным включением Дурова в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму.

«Дополнительно сообщаем, что указанные ограничения не распространяются на Телеграм как юридическое лицо», — заявили в пресс-службе Росфинмониторинга.

Там уточнили, что ограничения в отношении Дурова введены в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 115-ФЗ на основании официального обвинения в содействии террористической деятельности.

Согласно установленным правилам, финансовые организации должны незамедлительно принять меры по заморозке денежных средств и имущества лица, включенного в соответствующий перечень. При этом законодательство предусматривает возможность проведения целевых гуманитарных выплат из этих средств для обеспечения основных потребностей самого гражданина и членов его семьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что биоматериал Павла Дурова остается доступным для использования в программах ЭКО. В клинике «АльтраВита» заявили, что работа с донорским материалом основателя Telegram продолжается в обычном режиме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.