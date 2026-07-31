Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 августа

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 3 по 9 августа.

Этот период пройдет под влиянием творчества, открытого общения и внутренней уверенности. Он станет благоприятным временем для личного развития, новых идей и активного продвижения в деловой сфере.

Солнце и Юпитер в знаке Льва принесут этим дням больше тепла, щедрости и стремления делиться энергией с окружающими. Такое положение помогает поверить в свои силы, раскрыть таланты, проявить индивидуальность и добиться внимания или признания.

Энергия Солнца в огненном знаке усиливает желание действовать, занимать активную позицию и развивать лидерские качества. Благоприятное влияние Сатурна помогает укрепить позиции в обществе и профессиональной сфере. Удачным будет время для работы в управлении, преподавании, организации мероприятий, проведения презентаций и публичных выступлений. Также появится больше интереса к спорту, культуре и получению новых знаний. Уверенность в себе, дисциплина и умение ставить цели помогут приблизиться к желаемым результатам.

Гармоничное сочетание Меркурия в Раке и Венеры в Деве поможет лучше понимать людей и выстраивать полезные связи. Общение станет более мягким, тактичным и располагающим к себе. Эмоциональный интеллект и умение находить подход к окружающим помогут в переговорах, работе и решении спорных ситуаций. Это хороший момент для примирения, поиска компромиссов и укрепления отношений.

В первой половине недели в личной сфере будут важны спокойствие и практичный подход. Чувства будут проявляться через заботу, поддержку и желание помочь близкому человеку. Венера в Деве напоминает о внимании к себе, внешности, здоровью и порядку в повседневных делах. Период подходит для того, чтобы наладить рабочие процессы, бытовые вопросы и укрепить полезные деловые контакты.

С 6 августа Венера перейдет в Весы — знак, где ее влияние особенно сильно. Это усилит стремление к гармонии, красоте и приятному общению. В центре внимания окажутся отношения, партнерство, творчество и желание окружить себя комфортной атмосферой.

Марс в Близнецах добавит динамики, ускорит обмен информацией и поможет быстрее принимать решения. Появится желание искать новые пути, пробовать необычные подходы и менять привычный порядок действий. Эксперименты и свежие идеи могут открыть новые возможности.

Сочетание энергий Льва и Девы поможет действовать более уверенно и организованно, а влияние воздушной и водной стихий усилит интуицию и способность находить правильные решения. Этот период лучше всего использовать для активных шагов, общения и движения к поставленным целям.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам пришло время навести порядок в делах и направить вектор активности на работу, быт, здоровье, уход за домашними животными. Вся рутина, на которую обычно не хватает времени, разрешится сейчас. Хорошо бы пересмотреть и скорректировать образ жизни в соответствии со своими биологическими ритмами и лунными фазами. Хороший период для обсуждения с родными совместных планов на отпуск, хозяйственных дел и вопросов, связанных с недвижимостью.

Системность и продуманные шаги — лучшая тактика на этой неделе.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы почувствуют усиление психологического контакта и доверия с окружающими людьми. Коммуникации открывают перед вами новые возможности, а творческие идеи легко воплощаются в жизнь. Благоприятный момент для подписания договоров, ведения переговоров, презентаций и продаж.

Личная жизнь порадует романтикой и воодушевлением. Постарайтесь выбраться в увеселительное заведение, чтобы удовлетворить потребность в праздничном настроении.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов наступает время комфорта и стабильности. Гармоничная атмосфера дома и в семье — создаст и внутреннюю гармонию. Вы сможете сделать удачные и выгодные покупки, решить вопросы с недвижимостью, уладить торговые дела.

В целом, вся неделя подходит для эффективного решения хозяйственных и домашних дел, проведения семейных праздников и приема гостей. Уделите внимание внешности и уходу за телом.

Рак — гороскоп на неделю

Раки по полной включаются в коммуникацию с окружающими. Соседи, родственники, деловые партнеры, клиенты входят в круг вашего повседневного общения. Увеличивается количество разъездов, служебных дел и информационного обмена. Предприимчивость и общительность станут вашими основными преимуществами и помогут в расширении деловых связей. Постарайтесь сделать свою речь эффективным орудием.

Лев — гороскоп на неделю

Львы будут полны сил и энергии. Активные действия станут частью важных проектов. Вы можете нащупать золотую жилу как в денежном эквиваленте, так и в своем внутреннем арсенале в виде дремавших талантов. Занятия эзотерикой или погруженность в психоанализ помогут докопаться до сути. Звезды советуют: отпустите прошлое, доверяйтесь своему внутреннему голосу и открывайтесь новым возможностям, которые предоставляет жизнь.

Дева — гороскоп на неделю

Дев новые возможности и перспективы захватывают с головой. Забудьте про скромность и комплексы. Активная реклама от первого лица и имидж креативного и неординарного человека — это именно ваше кредо. Пришел тот самый момент для смены социальной роли и проявления личной позиции. Уверенность в своей уникальности придаст дополнительный импульс для движения к намеченной цели.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов усиливаются психические и подсознательные процессы, стабилизируется эмоциональное состояние. Чтобы сохранить этот дзен, постарайтесь уединиться, побыть в состоянии спокойствия и безмятежности. Медитативные практики и психотренинги, водные процедуры, неспешные прогулки, йога и травяные чаи помогут обрести точку опоры во внутреннем мире и снять излишнее беспокойство.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионов фортуна найдет способ удивить во время путешествий, а также позволит выйти победителем в ходе судебных дел. Участие в общественных мероприятиях или интернет-проектах также принесет удачу и окажет ощутимый вклад в вашу жизнь. Самые смелые надежды готовы осуществиться. Главное — следуйте за тем, что зажигает душу и приносит вдохновение.

Звезды советуют вам мыслить грандиозно и обсуждать свои планы с экспертными и авторитетными лицами.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, если вы решите обратиться за получением кредита, застраховать имущество или расширить бизнес, можете рассчитывать на выгодные условия и стабильный приток средств на банковский счет.

Неделя также подходит для лечения застарелых заболеваний и травм.

Действуйте решительно, не сомневаясь в своих силах и способностях. Возможно, вы получите назначение на руководящую должность или официальную награду от руководства. Позаботьтесь о создании профессионального имиджа делового человека или бизнес-леди.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, посвятите время налаживанию отношений с партнерами, друзьями, коллегами, супругами. Сейчас лучший момент, чтобы выявить и проработать внутреннюю неудовлетворенность друг другом.

Оправдываются все ваши ожидания. Смело решайте юридические дела, заключайте договоры, посещайте культмассовые мероприятия.

Транслируйте в мир обаяние и энергию равновесия.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи в эти дни смогут применить деловые качества и положительно зарекомендовать себя на рабочем месте, при обустройстве дома или офиса. Хотя от вас и потребуется высокая работоспособность.

Умение распорядиться финансами и имуществом позволит основать частный бизнес или преуспеть в сделках купли-продажи. Чтобы снизить стресс от работы, умеренные физические нагрузки и здоровый рацион питания принесут наибольшую пользу.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб на первый план выступает тема партнерства, сотрудничества, поиск компромиссных решений по принципу «выиграл — выиграл». Принимая активное участие в общественной и культурной деятельности, вы получите поддержку со стороны окружающих, а возможно и встретите свою вторую половину. Эта неделя принесет гармонию в ваши имеющиеся отношения, откроет новые возможности для личностного роста.

Цените красоту вокруг себя — это привлекает позитив.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать знакам зодиака до декабря из-за влияния ретроградного Сатурна.

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