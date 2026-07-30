Новая площадка фестиваля «Театральный бульвар» откроется в Москве 2 августа

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

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До конца лета для жителей и гостей столицы будут проводить бесплатные кинопоказы.

Новая площадка международного фестиваля «Театральный бульвар» откроется 2 августа у театра «Современник» в Москве. Пространство «Зеленый дворик» станет частью большой площадки фестиваля на Чистопрудном бульваре. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

Открытие площадки проведет народный артист России, художественный руководитель театра «Современник» Владимир Машков. Он является постоянным участником фестиваля с момента его запуска и в этом сезоне уже открывал «Театральный бульвар» на обновленной Пушкинской набережной.

В «Зеленом дворике» до конца августа будут проходить бесплатные кинопоказы, тематические программы, творческие встречи и специальные мероприятия. На площадке установят фотозоны с качелями и тележкой попкорна, откроются киоски с сувенирами и кафе, а также появится арт-объект в виде кинохлопушки. Ежедневно, кроме понедельника, с 12:00 до 14:00 здесь будут показывать мультфильмы для детей.

С 2 по 30 августа программа площадки объединит советскую киноклассику и современные российские фильмы. Каждая неделя будет посвящена отдельной теме: «Классика в кино», «Кино на все времена. Маленький современник», «Классика „Мосфильма“. Золотой фонд» и «Кино: новое время».

Гости смогут увидеть такие фильмы, как «Гардемарины, вперед!», «Идиот», «Осенний марафон», «Летят журавли», «Гараж», «Последний богатырь» и другие картины. Кроме того, каждое воскресенье в «Зеленом дворике» будут проходить киномарафоны с показом сериалов, встречами с создателями фильмов и артистами.

Все мероприятия на площадке будут бесплатными. Понедельник станет техническим днем.

Третий сезон фестиваля «Театральный бульвар», организованный Департаментом культуры Москвы, проходит с 30 мая по 30 августа 2026 года. Площадки работают на Пушкинской набережной в Парке Горького, в музее-заповеднике «Коломенское», на Покровском и Чистопрудном бульварах, а также в парке у Политехнического музея.

За первый месяц фестиваля на его площадках представили 360 спектаклей и интерактивных программ с участием более 100 коллективов из разных городов России.

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