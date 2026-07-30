Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Турнир пройдет с 14 по 30 мая в Германии.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение не допускать сборные России к участию в четырех турнирах под эгидой организации в сезоне-2026/27. Решение было принято после повторного рассмотрения заявки Федерации хоккея России.

Российская сторона запрашивала возможность выступить в пяти соревнованиях: чемпионате мира среди мужчин 2027 года, чемпионате мира среди женщин 2027 года, молодежном чемпионате мира, а также чемпионатах мира среди игроков до 18 лет среди мужчин и женщин.

В IIHF сообщили, что при рассмотрении каждого турнира отдельно учитывались вопросы безопасности, организации соревнований и спортивной целостности. По итогам оценки совет федерации решил не допускать российские команды до участия в четырех турнирах из-за сохраняющихся рисков в этих сферах.

Ограничение коснется мужского чемпионата мира 2027 года, молодежного чемпионата мира, а также юниорских чемпионатов мира среди игроков до 18 лет среди мужчин и женщин.

При этом решение по участию России в чемпионате мира среди женщин 2027 года будет рассмотрено отдельно в ноябре 2026 года. В IIHF уточнили, что при оценке будут учитывать обстоятельства и уровень рисков, которые будут складываться к этому моменту.

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