Главный подозреваемый в похищении россиян в Таиланде уже был судим за похожее преступление

Фото, видео: www.globallookpress.com/Phuket News; 5-tv.ru

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Пропавшие брат и сестра уже восемь лет вместе с матерью живут в азиатской стране — правда, неизвестно, на какие средства.

Новый поворот в деле о пропаже двух россиян в Таиланде. Полиция задержала первых подозреваемых в их похищении. В эти минуты злоумышленников допрашивают. Но 22-летнюю Диану и 17-летнего Романа пока не нашли. Поисковая операция продолжается уже четвертые сутки — за ее ходом следит корреспондент «Известий» Кристина Смыкова.

Тайское телевидение в прямом эфире нон-стоп сообщает о каждом шаге полицейских и следователей. Россиян Диану и Романа Назимовых уже не фигурально, а буквально ищут с собаками. Трансляции в соцсетях ведут волонтеры, они же первыми рассказали о задержании главных подозреваемых.

По данным журналистов, один из них — Понг — главарь тайской банды, в прошлом был судим за похищение детей и нелегальное хранение оружия. Впрочем, судьба Романа и Дианы до сих пор неизвестна. Местность прочесывают метр за метром, мобилизованы дополнительные отряды полиции, под особым вниманием сразу три зоны, где успели найти важные улики.

«Этот район считается основным. Сейчас выйти на след пытаются при помощи служебных собак — используют личные вещи пропавших россиян», — сообщает местное телевидение.

По этому громкому делу полицейские ранее взяли еще двоих человек. По одной из версий, это они закапывали мотоцикл, на котором уехали пропавшие, а также могли помочь скрыться их похитителям.

«Мы надеемся только на лучшее и продолжаем какие-то зацепки искать. Вот сейчас поедем опять снимать камеры, чтобы увидеть, дальше куда-то байк уехал. Нам нужно понять, куда, увидеть и от этого уже отталкиваться», — сказала волонтер Марина Аганина.

Эти последние кадры, на которых запечатлены Роман и Диана. Следователи восстановили маршрут поминутно: около четырех утра они вышли из дома, через полчаса были на трассе, развернулись перед полицейским участком, а еще через полчаса их матери пришло странное сообщение с единственным словом — «Срочно». Далее сигналы телефонов пропали в районе между скалой и лесопарком. Именно там обнаружили разобранный и закопанный мотоцикл.

«Да, да, да, это она. Разобрали байк получается, там все пластиковые детали оставили, раму, а сюда — все двигатели и все остальное», — говорят волонтеры.

Главных подозреваемых тоже зафиксировали камеры. У обоих криминальное прошлое. Не исключено, что за похищением детей стояла целая банда. Из опроса очевидцев и того, что обнаружили в лесу, вырисовывается поистине жуткая картина событий.

— Вот это кровь, они утверждают, что это кровь, ее не было раньше.

— Сначала было три выстрела, потом пауза, а потом целая очередь. Похоже, стреляли из автомата. Слышал крики. Женские, кричал один человек.

— Я видел, как они копали. То ли хотели сжечь что-то, то ли еще что. Я вообще сначала подумал, что это тело.

Сразу же по горячим следам полиция нагрянула в дома бандитов. Оказалось, что оба вернулись туда под утро, на одежде были следы грязи и земли. А всего через час преступники скрылись.

«Они переоделись, вещи сложили в пакеты. При них был пистолет. Мать спросила, что это за пистолет. Короткий, серебристый. Настоящий. Он показал, что может стрелять», — рассказала сестра подозреваемого.

В этом запутанном деле пока слишком много вопросов. Выяснилось, что накануне Диана говорила матери, что за ней следят. Семья Назимовых переехала в Таиланд из Тюмени восемь лет назад. Жили в отдельном доме в Паттайе, правда, как и на что — непонятно.

В ночь исчезновения Романа и Дианы их мать вообще находилась в Бангкоке. По одной из версий, она могла быть связана с местными криминальными группировками, которые, похитив детей, пытались таким образом выбить долги.

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