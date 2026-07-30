«Делай то, что нравится»: Istokiya о том, как стать популярным артистом

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Всем угодить невозможно, поэтом не нужно подстраивать творчество под какой-то формат.

Артист должен делать то, что нравится самому, а не пытаться угодить аудитории. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил музыкант Istokiya (настоящее имя Аркадий Федоров. — Прим. ред.) на одноименном музыкальном фестивале.

«Артист должен думать над тем материалом, который нравится ему. Нам 100% не надо пытаться понравиться зрителям. Мы пытались. Пытались делать в разных стилях, пытались делать все, что угодно. Если ты пытаешься в этом бизнесе показать, что ты кому-то хочешь понравиться, скорее всего, тебя этот бизнес выкинет», — уверен артист.

Он заявил, что творчество становится популярным у аудитории только тогда, когда автор перестает думать о публике. Все потому, что всем угодить невозможно, поэтому музыкантам необходимо работать в первую очередь для себя. Он подчеркнул, что именно артист задает формат своих работ, а не формат артиста.

«Заметьте, все самые гениальные и востребованные артисты, художники — они были эгоцентричны и были зациклены только на себе. И их вообще не волновало то, что происходит вовне», — уточнил Istokiya.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что внимание певца Ашера не оценила одна из зрительниц на его концерте. Девушку вывели на сцену во время исполнения романтичной песни, параллельно, по сценарию, артист должен был исполнить перед ней откровенный танец, однако зрительница продемонстрировала неприятие ситуации.

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