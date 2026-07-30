«Не уходить в карикатуру»: как Копейкин вживался в роль Басты в новом байопике

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Картина расскажет о первых шагах музыканта к известности и событиях, которые изменили его жизнь.

Актер Слава Копейкин исполнил роль рэпера Василия Вакуленко, известного как Баста, в новом художественном фильме «БАСТА. Начало игры». Об этом 5-tv.ru сообщили создатели картины.

«Моя задача заключалась в том, чтобы сделать образ живым, не уходить в карикатуру и показать молодого Басту с той стороны, с которой его еще не видели. Для меня этот фильм — история о том, что талант, как и все в этой жизни, очень легко потерять. И в конечном итоге все зависит только от нашего собственного выбора», — рассказал Слава Копейкин.

По словам актера, в работе над ролью помогала атмосфера на площадке: команда быстро нашла общий язык, а каждая смена проходила в полном взаимопонимании.

По словам режиссера картины Стаса Иванова, создатели не стремились к внешнему сходству актеров с реальными людьми. Главной задачей было передать характер, энергию и внутреннее состояние героев, а также показать путь человека, который, несмотря на трудности, поверил в себя.

Байопик о молодом Василии Вакуленко выйдет в широкий прокат 24 декабря. Действие картины разворачивается в Ростове-на-Дону, где будущий музыкант ищет свой путь, сталкивается с недоверием, конкуренцией и делает выбор в пользу музыки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ленинградской области завершились съемки сказочного блокбастера «Садко». Картина выйдет в 2028 году, а ее бюджет превысил миллиард рублей. Сейчас работа над фильмом продолжается в павильонах, где для съемок построили масштабные декорации древнерусского терема.

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