Нашли спустя 25 дней: пропавшего в Якутии мужчину обнаружили на сенокосе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

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Исчезнувший приехал в регион работать на конебазе, но «прописался» в поле.

Пропавшего в Якутии мужчину нашли живым спустя 25 дней. Он исчез 5 июля в Хангаласском улусе, куда за три дня до этого приехал из Якутска для работы на конебазе.

«Мужчина 1974 года рождения, пропавший 5 июля в Хангаласском улусе, найден живым», — сообщили в Telegram-канале региональной службы спасения.

Нашел его работник на сенокосе — предварительно, примерно в 80 километрах от села Немюгюнцы. Спасенного везут в больницу Якутска, информация о его состоянии уточняется. Чем он питался все это время и где добывал воду, неизвестно.

Поисково-спасательная операция проходила в два этапа — десять дней работники экстренных служб осматривали лес, но ничего не нашли. Позже 23 июля после официального заявления от жены пропавшего активную фазу поисков возобновили.

Ранее в Якутии на реке Алдан произошел более трагический случай. Пятеро пьяных оленеводов перевернулись на моторной лодке, четверо из них утонули, последний чудом выбрался на берег.

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