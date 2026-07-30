«Таким Басту еще не видели»: байопик о рэпере выйдет в конце года

Байопик про рэпера Басту выйдет в прокат в декабре 2026 года

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Кино расскажет о молодости и первых успехах музыканта.

Байопик про знаменитого рэпера «БАСТА. Начало игры» выйдет в прокат в декабре 2026 года. Кино раскроет историю молодого Василия Вакуленко, которому еще только предстоит покорить российскую рэп-сцену. Об этом 5-tv.ru сообщили создатели картины.

Фильм снял режиссер Стас Иванов, известный публике по картинам «ЮЗЗ» и «Геля». Действие происходит в Ростове-на-Дону начала 2000-х годов — уличные разборки, первая любовь, дружба и семья, но главное — решение посвятить жизнь музыке.

В качестве локаций фигурируют знаковые места из биографии артиста — поезд 1999 года, на котором Вакуленко ездил по югу России, а также культовый ростовский клуб «Команчеро» (Comanchero).

Главную роль, как ранее писал 5-tv.ru, сыграл актер Слава Копейкин, а роль его возлюбленной — актриса Ксения Трейстер. Также в актерском составе картины — Юрий Насонов, Егор Кенжаметов, Александра Урсуляк, Василий Неверов и другие.

«Моя задача заключалась в том, чтобы сделать образ живым и показать молодого Басту с той стороны, с которой его еще не видели», — рассказал Копейкин.

По словам артиста, для него этот фильм — история о том, что талант, как и все в этой жизни, очень легко утратить, а исход прожитых лет зависит лишь от нашего собственного выбора.

Кандидатуру Копейкина одобрил сам музыкант. Когда стало известно, что именно он сыграет рэпера, тот заявил, что актер «очень похож на него в детстве». Также он подчеркнул талант и вдумчивость Копейкина.

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