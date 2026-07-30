На ЗАЭС предотвратили удар по критически важной инфраструктуре станции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

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Дрон обнаружили рядом со зданием хранения транспортера для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом.

На территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) предотвратили атаку беспилотника ВСУ с боевым зарядом на объект, связанный с хранением и транспортировкой отработавшего ядерного топлива. Об этом сообщила пресс-служба станции в канале в мессенджере МАКС.

Инцидент произошел в районе площадки сухого хранения отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). Беспилотный летательный аппарат ВСУ обнаружили рядом со зданием хранения транспортера для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом. Боеприпас удалось своевременно обезвредить. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

В пресс-службе отметили, что атака представляла опасность из-за возможного повреждения специализированного транспортера. Это оборудование используется для выполнения операций с отработавшим ядерным топливом и не имеет аналогов.

По данным ведомства, повреждение транспортера могло бы осложнить проведение необходимых технологических процедур на станции и создать дополнительные риски для ее дальнейшей безопасной эксплуатации.

В заявлении подчеркнули, что сам факт удара по объекту, обеспечивающему обращение с отработавшим ядерным топливом, указывает на атаку на критически важную инфраструктуру Запорожской АЭС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. По данным следствия, автомобиль специалиста атаковали с помощью беспилотника на улице Энергетиков в Энергодаре. В результате удара погибли Яковлев и его водитель, еще один работник станции получил ранения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.