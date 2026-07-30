На выборах в Госдуму в 2026 году задействуют безэкипажные катера

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Эксперимент проведут в трех регионах России, где есть сложности с доставкой бюллетеней в отдаленные поселения.

Беспилотники задействуют на предстоящих выборах в Госдуму. Соответствующее соглашение подписали сегодня в Петербурге глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.

Бюллетени жителям отдаленных поселений доставят безэкипажные катера. Для этого в сентябре используют различные модели. О технических особенностях «Известиям» рассказал разработчик.

«Катер, который представлен сейчас на парковке, это уже более крупный катер, более мореходный, держит волну выше, соответственно, полностью маневренный. Катер оснащен автономной навигационной системой. Судно, которое принимает решения по происхождению, по маневрированию. Катер оснащен различными навигационными датчиками, такими как радар, лидар, АИС, метеоданные, которые приходят в данную систему для анализа и для маневрирования. Также используются системы координированного управления», — сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

Список участников эксперимента сейчас формируют. По словам Эллы Памфиловой, в нем уже есть три области — Архангельская, Кемеровская и Сахалинская. Проблема актуальна для десятков регионов, в том числе и для Ленинградской области. Доставлять документацию на острова приходится вертолетами и водным транспортом. В перспективе проект охватит все проблемные регионы.

«Сейчас этот беспилотник поедет в Архангельскую область, в Кемерово у нас предполагается, еще в ряд регионов. То есть по нарастающей», — сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Элла Памфилова подчеркнула — ЦИК не тратит средства государства на эту технику, летательные и плавательные аппараты на время выборов предоставит бизнес.

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