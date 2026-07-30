Похитили из-за долгов матери? Подробности поиска пропавших в Таиланде россиян

Брата и сестру из России могли похитить в Таиланде из-за долгов их матери

Фото, видео: www.globallookpress.com/Peerapon Boonyakiat; 5-tv.ru

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Брата и сестру ищут уже четвертые сутки — к операции привлекли кинологов.

Продолжение сегодня получила история с загадочной пропажей россиян в Таиланде. Там прошли первые задержания. Сообщается, что это пособники, которые помогли скрыться главным подозреваемым в похищении. Именно такую версию отрабатывает следствие. Сами злоумышленники и наши соотечественники пока не обнаружены.

22-летнюю Диану и 17-летнего Романа ищут уже четвертые сутки. Власти расширили зону операции. К ней привлекли и кинологов. Проверяют заброшенные здания и леса. В поисках участвуют более 200 человек, включая российских волонтеров.

«Мы надеемся только на лучшее и продолжаем какие-то зацепки искать. Вот сейчас поедем опять снимать камеры, чтобы увидеть, дальше куда-то байк уехал. Нам нужно понять, куда, увидеть и от этого уже отталкиваться», — сказала волонтер Мария Аганина.

Напомним, россияне пропали в Паттайе рано утром во время поездки на мопеде. Позже его обнаружили разобранным на части и закопанным недалеко от дома одного из подозреваемых — местного рецидивиста.

Полиция сообщила о прогрессе в расследовании. Детали следствия не раскрываются, но по одной из версий брата и сестру могли похитить из-за денежного долга их матери. До этого россияне говорили, что за ними могут следить.

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