Сплошное разочарование для Киева: Трамп раскрыл детали беседы с Зеленским

Фото, видео: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Встреча продлилась всего около часа.

Дональд Трамп раскрыл детали встречи с Зеленским. Несмотря на то, что оба говорили, что все прошло хорошо, в украинской прессе сейчас не скрывают разочарования.

Журналисты пишут, что на этот визит возлагали большие надежды, но услышали только скупые официальные комментарии.

«Я хотел бы, чтобы он положил конец войне. Все очень просто. Я поддерживаю хорошие отношения с обоими. Я лажу с президентом Путиным. Я лажу с Зеленским. И, как я ему сказал, я хочу, чтобы война закончилась. Я сказал: просто прекратите войну», — заявил президент США Дональд Трамп.

Поездка Зеленского в Штаты не задалась с самого начала. Его снова никто не встретил у самолета, в Овальный кабинет вели через боковой вход, а не парадный подъезд, как это принято делать. Да и саму беседу с Трампом, которая длилась всего около часа, американская сторона предпочла провести без журналистов и пресс-конференций.

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