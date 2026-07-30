Иномарка в Татарстане протаранила автобус с детской хоккейной командой

Фото, видео: Telegram/Прокуратура ТАТАРСТАНА/prokrt; 5-tv.ru

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По версии СК, водитель уснул за рулем.

Кадры из Татарстана. Иномарка на трассе протаранила автобус, в котором перевозили детскую хоккейную команду, от удара он перевернулся. Предположительно, машина выехала на встречку.

Четверых юных спортсменов госпитализировали в больницу Казани с различными травмами. Уже установлена предварительная причина ДТП. Как сообщили в Следственном комитете, водитель легковушки уснул за рулем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге во время скоростной поездки по пересеченной местности молодой человек выпал из автомобиля на полном ходу. Инцидент, произошедший во время застолья с алкоголем, был снят на видео и стал вирусным, собрав более семи миллионов просмотров.

Сам участник происшествия утверждает, что отделался лишь царапинами. Однако в публикации подчеркивается, что подобные опасные выходки не следует повторять ради сомнительной популярности в соцсетях.

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