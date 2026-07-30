СК возбудил дела о терактах после атак ВСУ в Удмуртии и Пензенской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Киевский режим снова продемонстрировал жестокость и цинизм.
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о терактах после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на логистические центры в Удмуртии и Пензенской области. Об этом сообщили в канале СК РФ в Telegram.
«Возбуждены уголовные дела о терактах в связи с атаками украинских боевиков на объекты гражданской инфраструктуры в Пензенской области и Удмуртской Республике», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Ранее украинские боевики нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по логистическому центру в Пензенской области. Склад загорелся, несколько человек получили ранения. Кроме того, был атакован логистический узел в Сарапуле в Удмуртской Республике.
«В очередной раз киевский режим демонстрирует безразличие и цинизм, нанося удары по местам нахождения большого количества гражданских товаров, в том числе первой необходимости», — написала Петренко.
Киевский режим регулярно пытается атаковать регионы РФ, используя как БПЛА, так и ракеты. От агрессивных действий боевиков страдает мирное население.
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