СК возбудил дела о терактах после атак ВСУ в Удмуртии и Пензенской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Киевский режим снова продемонстрировал жестокость и цинизм.

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о терактах после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на логистические центры в Удмуртии и Пензенской области. Об этом сообщили в канале СК РФ в Telegram.

«Возбуждены уголовные дела о терактах в связи с атаками украинских боевиков на объекты гражданской инфраструктуры в Пензенской области и Удмуртской Республике», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ранее украинские боевики нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по логистическому центру в Пензенской области. Склад загорелся, несколько человек получили ранения. Кроме того, был атакован логистический узел в Сарапуле в Удмуртской Республике.

«В очередной раз киевский режим демонстрирует безразличие и цинизм, нанося удары по местам нахождения большого количества гражданских товаров, в том числе первой необходимости», — написала Петренко.

Киевский режим регулярно пытается атаковать регионы РФ, используя как БПЛА, так и ракеты. От агрессивных действий боевиков страдает мирное население.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.