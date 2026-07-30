Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Настроение граждан зависит и от времени года, и от места проживания, и от способа потребления контента.

Уровень тревожных россиян в июле снизился. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Относительно апреля 2026 года летом доля тревожных россиян снизилась с 25% до 23%. Но при этом и уровень жизнерадостности граждан упал на четыре пункта и равен 31%.

Эти показатели неравномерно распределены между представителями разных поколений. Например, наиболее тревожными оказались старшие (1982–1991 года рождения) и младшие (1922–2000 года рождения) миллениалы — 31% и 32% соответственно. Те, кто родился в XXI веке, оказались самыми жизнерадостными. Среди их ровесников оптимистично настроенных — 46%, а среди всех жизнерадостных 34% — это те, кто родился после 2000 года.

Кроме того, согласно исследованию, уровень тревожности может зависеть от способа потребления контента. Среди тех, кто пользуется в основном интернетом, тревожных больше — 32%, а среди тех, кто источником информации выбирает телевидение, пессимистичных настроений меньше — всего 15%.

Также настрой граждан зависит от местности, в которой они проживают. В сельской соотношение тревожных и жизнерадостных — 19% к 39%. В мегаполисах вроде Москвы и Санкт-Петербурга оптимистов — 26%, а пессимистов — 30%. Еще в городах много эмоционально возбужденных людей — 25%, в то время как среди сельского населения их всего 16%.

Интересно, что на эмоциональный настрой влияет и сезонный фактор. Теплое время года, как правило, положительно сказывается на гражданах. Летом людей на эмоциональных полюсах меньше, а тех, кто чувствует себя более взвешенно, становится больше.

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