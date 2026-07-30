«Банальная трусость»: рэпер Нигатив раскритиковал уехавших из России артистов

Фото: Евгений Стукалин/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Композиция экс-участника «Триады» стала реакцией на разочарование в тех, кого он когда-то считал близкими людьми.

Рэпер Нигатив (настоящее имя — Владимир Афанасьев), бывший участник группы «Триада», заявил, что считает трусостью решение некоторых артистов покинуть Россию после 2022 года. Об этом музыкант рассказал в интервью Марии Чадиной в проекте «Громче слов».

Поводом для разговора стал трек Нигатива «Тараканы», в котором он высказался о музыкантах, уехавших из страны. По словам артиста, композиция появилась не из желания кого-либо осудить, а стала реакцией на разочарование в людях, которых он ранее считал близкими по взглядам и образованными.

«Меня очень многие разочаровали: люди, которых я считал неглупыми, достаточно образованными, показали строго обратное. Как по мне, это банальная трусость. Если ты действительно убежден в своей позиции, если она основательная и ты искренне веришь, что все так, как ты считаешь — тогда твоя прямая обязанность быть здесь, находиться здесь и озвучивать эту позицию», — сказал Нигатив.

Музыкант также вспомнил о своем стихотворении со строкой «Мне не стыдно быть русским». Он отметил, что изначально не стремился публично говорить о своих взглядах, однако решил высказаться после критики со стороны некоторых уехавших коллег.

«Моя позиция была мне ясна, но я не считал нужным ее навязывать. Какая разница, что думаю я. Побудила меня не положительная мотивация, а отрицательная: очень много ребят писали оттуда с претензиями, и тогда я решил все-таки высказать свою позицию», — отметил артист.

В беседе с Марией Чадиной Нигатив также рассказал, что считает важным участие духовенства в обсуждении вопросов, связанных с моральным выбором и нравственными принципами.

Кроме того, артист рассказал о распаде группы «Триада». По его словам, именно он стал инициатором завершения совместной работы с Дино (настоящее имя — Алексей Галкин — Прим. ред.) после почти 20 лет творчества. Нигатив признался, что до сих пор воспринимает это решение тяжело и считает себя ответственным за прекращение существования коллектива.

Отдельной темой разговора стало детство музыканта в 1990-е годы. Нигатив вспомнил, что вырос в кубанской станице в непростых условиях, и рассказал, как в школьные годы переживал из-за бедности семьи.

Также рэпер поделился личными историями — рассказал о знакомстве с женой Светланой, о погибшем двоюродном брате Виталии, который был чемпионом по автогонкам, и о своем увлечении дрифтом. По словам артиста, победа в первой гонке стала для него особенным событием, связанным в том числе с памятью о брате.

В интервью Нигатив рассказал и о встрече с актером Иваном Янковским, назвав его «крутым, добрым, душевным, интеллигентным парнем». Кроме того, музыкант поделился размышлениями о вере и смирении, отметив, что для него духовные ценности остаются важной частью жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.