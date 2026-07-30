Влияние коридора затмений: астропрогноз для всех знаков зодиака на август 2026

Фото, видео: 5-tv.ru

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Профессиональный астролог Татьяна Рубина рассказала, чего стоит ожидать в этом месяце.

Мы входим в один из самых насыщенных месяцев, проходящих под влиянием коридора затмений, смены знаков у нескольких планет и кармических узлов. Планетарные комбинации создают мощный эффект «перекрестка», на котором старые пути завершаются, а новые дороги открываются.

Меркурий, как посредник между небом и землей, совершит за месяц два перехода: от интуиции и эмоций в общении — к смелым идеям, а затем к аналитике и порядку.

Олицетворение любви и гармонии Венера сделает шаг от практичности и расчетливости в чувствах к дипломатии в отношениях и красоте во всех ее проявлениях.

Солнечная энергия в первые две декады распространяется из знака своей силы — огненного Льва и настраивает на творчество, созидательную деятельность, на занятия, приносящие радость и воодушевление.

Это время демонстрации себя с опорой на собственное мнение и уверенность в своих действиях. Решительность и готовность идти вперед помогает с легкостью преодолевать возникающие барьеры.

Первая неделя идеальна для выстраивания налаженной системы в рабочих и бытовых процессах, а также в отношении здоровья. Еще есть время найти взаимопонимание в близком кругу и отпустить былые обиды. А Марс в Близнецах транслирует оптимальную энергию для деловых отношений.

С 7 августа Венера, с переходом в Весы, возвращается домой и помогает привлекать в нашу жизнь любовь и деньги. Это время, когда завораживает красота, а близкие отношения доставляют удовольствие.

Мы будем больше внимания уделять внешнему виду, интерьеру, музыке, живописи и другим видам искусства. Весы — общительный знак, поэтому теперь мы крайне заинтересованы в общении, посещении светских мероприятий и расширении круга знакомств.

Отношения становятся дипломатичнее, а любые споры легче урегулировать. Так как это еще и планета, отвечающая за чувственность и сексуальность у мужчин, то эротизм и стремление к романтическим отношениям заметно возрастает.

Почти весь месяц Венера взаимодействует с Юпитером. Это редкое и благоприятное сочетание двух добрых планет помогает в социальном успехе, привлечении покровителей и спонсоров, проливает энергии изобилия и позитива в любые начинания, особенно в финансах и любви.

С 9 августа Меркурий становится «королем аспектов» в харизматичном секторе Льва. Мысли начинают транслироваться смелее и громче, речь звучит красиво и с достоинством, а аргументы — более убедительны.

Вдруг появляется смелость выступать перед аудиторией. И, как правило, получается хорошо и эффектно. Мышление работает по-другому: лучше видится общая картина, возникают масштабные проекты и значимые идеи. Поэтому это удачное время для презентаций, защиты проектов, переговоров о повышении. А для тех, кто мечтал связать свою деятельность с преподаванием или сценой наступает наиболее эффективный период.

Обычно напористый и прямолинейный Марс с 11 августа становится более чувствительным и эмоциональным в интровертном водном пространстве Рака. Здесь он склонен к импульсивным решениям, основанным на эмоциях.

Внутренние порывы проявляются в виде ревности и раздражения по отношению к домочадцам и к окружающим. Отвлечься и нейтрализовать эту энергию помогут терпение, активные дела по дому, творческие и спортивные занятия. Для решения задач лучше совершать короткие и быстрые усилия.

Но прежде чем что-то сделать, прислушайтесь к внутренним ощущениям. Под влиянием Нептуна и Сатурна появляется размытый ракурс движения и тупиковые ситуации, несмотря на все усилия. Поэтому воплощать в жизнь идеи по строительству дома, приобретению недвижимости и земли, преобразованию жилья лучше в следующем месяце.

С 12 августа полное солнечное затмение и новолуние во Льве происходит под благоприятным влиянием Юпитера. Мощнейший момент для старта нового цикла в самореализации и лидерстве.

Если поверить в себя и свои силы, то при невысокой энергозатратности возможно достичь желаемого в кратчайшие сроки и кардинально изменить жизнь на грядущие десятилетия. Однако, для рывка вперед, подождите дня три, так как в затмение решения часто принимаются на эмоциях, а потом приходится расхлебывать последствия.

Также важной вехой будет смена положения кармических индикаторов. К 19 августа Лунные узлы сместятся на ось Лев-Водолей, символизирующую личное и коллективное проявление в социуме. В течении полутора лет энергии будут направлены на желание снять ограничения, поменять привычный ритм, внести вклад в общее благо, а также на поиск единомышленников и раскрытие своей уникальности.

С 23 августа Солнце покидает великолепие Льва, чтобы погостить у аккуратной Девы. Основной фокус на работе, здоровье и в целом — на порядке. Нет больше места обильным празднованиям и роскоши, а есть поэтапное решение дел, точность и педантичность, анализ ситуации с последующей работой над ошибками.

Драйв приносит профессиональная реализация и приобретение навыков, которые можно монетизировать. Отличный период для получения профессионального образования, развития сферы обслуживания, найма персонала и любой служебной деятельности.

К концу месяца Меркурий выберет наилучшее положение для себя и присоединится к Солнцу в Деве. Здесь он имеет исключительно сильный интеллект, хорошую память, техничность, логичный и прагматичный ум.

Способность без труда вникать в детали, интерес к профессиональной литературе, технике, медицине, иностранным языкам и точным наукам делает это время весьма эффективным для работы с документами и заключения важных сделок.

Учеба и освоение новых навыков позволят чувствовать себя уверенным и компетентным сотрудником, собеседником и компаньоном. Сообща, обе планеты помогут сосредоточиться на главных задачах, проанализировать информацию и находить здравые решения.

С 28 августа полнолуние в Рыбах и частичное лунное затмение закрывает коридор затмений. Это явление работает как усилитель энергии и все, что вы запускаете в эти дни, разворачивается в ближайшие 19 лет. Это темы здоровья и труда, поиск баланса между эмоциями и рассудком.

Повышается уровень тревожности и дестабилизируется психоэмоциональное состояние. Уравновесить противостоящие силы Солнца и Луны можно, если найти золотую середину между расслаблением и желанием трудиться. Хорошо для отпускания прошлого и духовных практик, работе на земле и занятия искусством. Сейчас легче обычного идет завершения старого этапа жизни и избавления от всего лишнего.

Сатурн и Нептун в динамичном Овне находятся в попятном движении и помогают более глубоко погрузиться в себя в поиске нового «Я», пересмотреть личные цели и отделить их от иллюзий.

В целом, август требует баланса между яркими действиями в начале и вдумчивым планированием ближе к концу. Используйте энергию солнечного затмения 12 августа для смелых стартов, а лунного — для подведения итогов.

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