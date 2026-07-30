Сотрудники ФСБ задержали в Москве подозреваемого в госизмене

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Мужчина по собственной инициативе связался с террористической украинской организацией.

Подозреваемый в государственной измене задержан сотрудниками ФСБ в Москве. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1991 года рождения, причастного к совершению государственной измены», — проинформировали в ФСБ.

Там уточнили, что житель столицы по собственной инициативе через мессенджер Telegram связался с террористической украинской организацией, запрещенной в России. После чего перевел деньги на криптовалютный кошелек, который используется службой безопасности Украины. Данный кошелек предназначен для финансирования разведывательно-диверсионной деятельности спецслужб киевского режима.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Ему уже была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники ФСБ задержали жителя города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР), подозреваемого в призывах к экстремизму. Он систематически оставлял комментарии в мессенджере Telegram, в которых пропагандировал насилие отношении людей определенной национальности.

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